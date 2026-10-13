Мобилизация студентов: когда обучение не дает права на отсрочку

Студенты учатся управлять FPV-дроном. Фото: УНИАН

Обучение не всегда гарантирует студентам отсрочку от мобилизации. Учащиеся подлежат призыву, если выбирают заочную форму обучения, проходят краткосрочные курсы или получают уже имеющийся уровень образования. Также право на отсрочку теряется из-за отсутствия данных студента в системе ЕДЕБО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Как форма обучения и уровень образования влияют на право на отсрочку

Право на отсрочку не распространяется на тех граждан, которые выбрали для себя заочную, дистанционную или вечернюю формы обучения. Такая норма обусловлена тем, что подобные графики занятий не требуют от учащегося ежедневного физического присутствия на лекциях или семинарах в аудиториях, а значит, им не нужна отсрочка от мобилизации.

Кроме того, закон полностью исключает возможность получить отсрочку тем, кто решил во второй раз получить диплом на той же образовательной ступени, которую человек уже имеет. Соответственно, повторное обучение на одном и том же уровне юридически не дает никакой защиты от призыва в ряды Вооруженных Сил.

Можно ли получить отсрочку при обучении на курсах

Право на отсрочку не предоставляется тем, кто обучается на сертификационных программах, подготовительных отделениях и в языковых школах. Такое обучение не входит в систему официальных государственных образовательных уровней, поэтому слушатели краткосрочных курсов не могут претендовать на освобождение от службы в армии. Совершенно иная ситуация складывается для тех, кто получает образование по военным и специальным направлениям.

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Даже пребывание на дневном отделении в таких учебных заведениях не дает права на отсрочку, поскольку эти оборонные программы функционируют именно для целенаправленного формирования кадрового резерва сил безопасности и обороны.

Юридические последствия отсутствия данных в реестрах ЕДЕБО

Даже при полном соблюдении требований к форме и уровню обучения студент может внезапно лишиться отсрочки из-за чисто административного фактора. Речь идет о критических случаях, когда представители высшего учебного заведения допускают технические ошибки при регистрации или вообще не передают информацию о соискателе в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЕБО).

В таких обстоятельствах государственная система юридически не идентифицирует человека как студента. Как следствие, гражданин автоматически переходит в категорию призывников, причем территориальные центры комплектования осуществляют мобилизацию без какого-либо индивидуального предупреждения об отмене отсрочки.

Новини.LIVE сообщали, что вручить повестку в Украине могут практически где угодно. Её могут вручить дома, на рабочем месте, на блокпосту или просто посреди улицы, ведь она остаётся основным официальным способом уведомления. В то же время гражданам рекомендуют внимательно проверять все реквизиты и данные в документе, прежде чем ставить подпись о получении.

Зато электронные уведомления в "Резерв+" о том, что повестка отправлена Укрпочтой, не имеют никакой юридической силы и не считаются вручением. Это исключительно информационная функция, которую пользователь включает добровольно. Реальные правовые последствия и штрафы за неявку наступают только в случае игнорирования классического бумажного документа.