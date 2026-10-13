Мобілізація студентів: коли навчання не дає права на відстрочку

Студенти вчаться керувати FPV-дроном. Фото: УНІАН

Навчання не завжди гарантує відстрочку від мобілізації студентам. Здобувачі освіти підлягають призову, якщо обирають заочну форму, проходять короткострокові курси або здобувають уже наявний рівень. Також право на відстрочку втрачається через відсутність даних студента в системі ЄДЕБО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Як впливає форма навчання та рівень освіти на право на відстрочку

Право на відстрочку не поширюється на тих громадян, які обрали для себе заочний, дистанційний або вечірній формати отримання знань. Така норма зумовлена тим, що подібні графіки занять не вимагають від учня щоденної фізичної присутності на лекціях чи семінарах в аудиторіях, а отже їм не потрібна відстрочка від мобілізації.

Окрім цього, закон повністю блокує можливість отримати відстрочку тим, хто вирішив вдруге отримати диплом на тому ж освітньому ступені, який людина вже має. Відповідно, повторне навчання на одному й тому самому рівні юридично не дає жодного захисту від призову до лав Збройних Сил.

Чи можна отримати відстрочку при навчанні на курсах

Право на відстрочку не надається тим, хто навчається на сертифікаційних програмах, підготовчих відділеннях та мовних школах. Таке навчання не входить в систему офіційних державних освітніх рівнів, тому слухачі короткострокових курсів не можуть претендувати на звільнення від армії. Зовсім інша ситуація стосується тих, хто здобуває освіту за військовими та спеціальними напрямами.

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Навіть перебування на денному стаціонарі у таких закладах не дає права на відстррочку, оскільки ці оборонні програми функціонують саме для цілеспрямованого формування кадрового резерву сил безпеки та оборони.

Юридичні наслідки відсутності даних у реєстрах ЄДЕБО

Навіть за умови повного дотримання вимог щодо форми та рівня навчання студент може раптово втратити відстрочку через суто адміністративний фактор. Йдеться про критичні випадки, коли представники вищого навчального закладу припускаються технічних помилок під час реєстрації або взагалі не передають інформацію про здобувача до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

За таких обставин державна система юридично не ідентифікує людину як студента. Як наслідок, громадянин автоматично переходить до категорії тих, хто підлягає призову, причому територіальні центри комплектування здійснюють мобілізацію без жодного індивідуального попередження про скасування відстрочки.

Новини.LIVE повідомляли, що вручити повістку в Україні можуть практично будь-де. Її можуть дати вдома, на робочому місці, на блокпості чи просто посеред вулиці, адже вона залишається головним офіційним способом сповіщення. Водночас громадянам радять уважно вичитувати всі реквізити та дані в документі перед тим, як ставити підпис про отримання.

Натомість електронні сповіщення в "Резерв+" про те, що повістку відправлено Укрпоштою, жодної юридичної сили не мають і врученням не вважаються. Це винятково інформаційна функція, яку користувач вмикає добровільно. Реальні правові наслідки та штрафи за неявку настають лише за ігнорування класичного паперового документа.