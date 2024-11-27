США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет

Курсанты. Иллюстративное фото: УНИАН

Соединенные Штаты Америки призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Там считают, что это изменит боевые силы украинской армии.

Об этом пишет Reuters в среду, 27 ноября.

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Снижение призывного возраста

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что США оказывают давление на Киев, чтобы там снизили мобилизационный возраст до 18 лет для укрепления боевых сил в войне с Россией.

По его словам, Украина не мобилизует и не тренирует достаточно новых солдат, чтобы заменить погибших на поле боя.

"Сейчас нам нужна живая сила. Россияне фактически достигают прогресса, стабильного прогресса на востоке, и они начинают оттеснять украинские линии в Курске", — отметил он.

В США считают, что мобилизация и увеличение численности личного состава может оказать существенное влияние на ситуацию на поле боя.

Отметим, что в Украине мобилизируют военнообязанных с 25 лет.

Напомним, МОН отчислило из учебы в заведениях высшего образования несколько десятков тысяч уклонистов.

Также мы писали, что в Раде зарегистрировали законопроект по уменьшению предельного мобилизационного возраста с 60 до 55 лет.