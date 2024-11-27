Нові правила бронювання 2024 — як отримати відстрочку вчителям

Вчитель початкових класі. Фото: НУШ

В Україні з 1 грудня 2024 року зміняться правила бронювання військовозобов'язаних громадян. Уряд ухвалив відповідні критерії, які мають бути дотримані, щоб громадяни отримали бронювання, зокрема, йдеться про те, що у працівника, якого бронюють, нарахована заробітна плата також має бути не менше 20 тисяч гривень. Проте, вчителі в освітніх закладах не мають таких заробітних плат.

Чи можуть освітяни розраховувати на відстрочку від мобілізації зважаючи на нові правила пояснив адвокат Дмитро Дончак.

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Адвокат пояснює, що у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" пункт 2 частини 3 статті 23 трактує, що не підлягають мобілізації військовозобов’язані, наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти

Однак, це можливо за умови, що вони працюють відповідно у закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

"Це досить чітка і однозначна норма, для відстрочки необхідно надати докази роботи вчителем в закладі загальної середньої освіти, та докази про розмір ставки (не менш ніж 0,75). Жодних вимог щодо розміру зарплати немає. Таким чином, навіть працюючи на мінімальну зарплату, Ви все рівно будете підпадати під умови для отримання відстрочки", — пояснив адвокат.

Попри це, така відстрочка не надається автоматично, тож вчителям, які працюють на ставку 0,75 і бажають отримати відтермінування, мають зібрати пакет документів та звернутися із заявою про відстрочку до свого ТЦК та СП.

Кого стосується вимога про зарплату вище за 20 тисяч гривень

Відстрочка при зарплаті від 20 тисяч гривень — це умова для бронювання на критичних підприємствах. Раніше там бронювали працівників "по факту", проте, з 1 грудня запровадять додаткові вимоги.

"В постанові КМУ "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час" від 22.11.2024 р. №1332 зазначено: не може бути заброньований працівник, якщо йому нараховано заробітну плату за кожний місяць останнього звітного періоду (квартал) нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5. Зараз це становить 20 тис. грн", — пояснив адвокат.

Адвокат наголосив, що відстрочка і бронювання — це різні речі, тому педагогам, які мають заробітну плату нижчу за 20 тисяч гривень не варто хвилюватися, адже у ТЦК та СП враховують наявність ставки, а не суму заробітку.

Нагадаємо, деякі працівники критичних підприємств все одно можуть не отримати бронювання. Також юристи пояснили, як діяти, якщо дані у Резерв+ та у посвідченні щодо відстрочки відрізняються та чи може це стати підставою для скасування.