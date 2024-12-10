США обещают тренировать и предоставить все необходимое военнообязанным ВСУ в случае снижения мобилизационного возраста

Мобилизация в ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

В случае снижения призывного возраста Украиной, Соединенные Штаты Америки и их партнеры готовы оказать необходимую поддержку в виде вооружения и военной подготовки для новых мобилизованных.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга, сообщает УНИАН.

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Он подчеркнул, что американская сторона вела консультации с Украиной по поводу ситуации на востоке страны и состояния ее Вооруженных сил.

Миллер заверил, что в случае расширения украинских вооруженных сил Соединенные Штаты и их союзники предоставят необходимое вооружение и помогут подготовить новых военнослужащих к выполнению боевых задач.

Известно, что Вашингтон призывает Киев снизить призывной возраст и мобилизовать больше молодежи. Советник президента Украины Владимир Зеленский Дмитрий Литвин сообщил, что сейчас подготовка к мобилизации 18-летних юношей не осуществляется.

Вопрос о снижении призывного возраста остается предметом активных общественных дискуссий.

Напомним, майор ВСУ Виктор Трегубов заявил, что существуют разные варианты для увеличения мобилизационного ресурса, однако сейчас акцент делается только на одном из них — снижении мобилизационного возраста в Украине.

Также мобилизация в Украине начинается с 25 лет, но есть определенные категории граждан, которые могут быть призваны в ВСУ до достижения этого возраста.