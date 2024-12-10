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США тиснуть на зниження віку мобілізованих — що пропонують взамін

10 грудня 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
США обіцяють тренувати та надати все необхідне військовозобов'язаним ЗСУ в разі зниження мобілізаційного віку
Мобілізація в ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У разі зниження Україною призовного віку, Сполучені Штати Америки та їхні партнери готові надати необхідну підтримку у вигляді озброєння та військової підготовки для нових мобілізованих. 

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу, повідомляє УНІАН.

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Він наголосив, що американська сторона вела консультації з Україною стосовно ситуації на сході країни та стану її Збройних сил. 

Міллер запевнив, що у разі розширення українських збройних сил Сполучені Штати та їхні союзники нададуть необхідне озброєння і допоможуть підготувати нових військовослужбовців до виконання бойових завдань.

Відомо, що Вашингтон закликає Київ знизити призовний вік і мобілізувати більше молоді. Радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин повідомив, що наразі підготовка до мобілізації 18-річних юнаків не здійснюється.

Питання зниження призовного віку залишається предметом активних суспільних дискусій. Експерти звертають увагу на те, що молода демографічна група є невеликою за чисельністю, і що забезпечення необхідною технікою та озброєнням такої кількості мобілізованих може стати проблемою.

Нагадаємо, майор ЗСУ Віктор Трегубов заявив, що існують різні варіанти для збільшення мобілізаційного ресурсу, однак наразі акцент робиться лише на одному з них — зниженні мобілізаційного віку в Україні.

Також мобілізація в Україні починається з 25 років, але є певні категорії громадян, які можуть бути призвані до ЗСУ до досягнення цього віку.

США ЗСУ мобілізація війна в Україні військовозобов'язані

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