Сервисные центры МВД Украины имеют доступ к базе уклонистов

Работники ТЦК общаются с мужчиной. Иллюстративное фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине все военнообязанные мужчины должны быть на учете, чтобы не нарушать закон. В то же время доступ к базе данных по уклонистам имеет не только полиция, но и сервисные центры Министерства внутренних дел (МРЭО).

Об этом сообщает издание "Телеграф" со ссылкой на собственные источники в полиции.

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По словам источника в полиции, эти центры действительно имеют доступ к базе розыска "Армор" и могут идентифицировать уклонистов.

Если в МРЭО обращается лицо, находящееся в розыске, информация сразу передается правоохранителям. По прибытии они уведомляют соответствующий территориальный центр комплектования (ТЦК) и доставляют туда нарушителя.

При этом даже появление в ТЦК после объявления в розыск не освобождает от уголовной или административной ответственности, особенно если заблокированы банковские карты или арестованы счета.

В полиции отметили, что любое обращение в МРЭО, которое предусматривает проверку в базе "Армор", позволяет сразу выявить статус лица. Таким образом, даже получение водительского удостоверения или переоформление документов может стать основанием для выявления уклониста.

Напомним, вчера мы писали, что в Украине уклонение от мобилизации является серьезным правонарушением. В частности, за это лицо могут лишить свободы.

Также мы сообщали, что в Одесской области две женщины помогали мужчинам выехать за границу, подделывая документы. Однако их разоблачили и привлекут к ответственности.