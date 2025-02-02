Сервісні центри МВС України мають доступ до бази ухилянтів

Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком. Ілюстративне фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні всі військовозобов'язані чоловіки повинні бути на обліку, щоб не порушувати закон. Водночас доступ до бази даних з ухилянтам має не лише поліція, але й сервісні центри Міністерства внутрішніх справ (МРЕВ).

Про це повідомляє видання "Телеграф" з посиланням на власні джерела у поліції.

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За словами джерела в поліції, ці центри справді мають доступ до бази розшуку "Армор" і можуть ідентифікувати ухилянтів.

Якщо до МРЕВ звертається особа, яка перебуває в розшуку, інформація одразу передається правоохоронцям. Після прибуття вони повідомляють відповідний територіальний центр комплектування (ТЦК) і доставляють туди порушника.

При цьому навіть поява в ТЦК після оголошення в розшук не звільняє від кримінальної чи адміністративної відповідальності, особливо якщо заблоковано банківські картки або арештовано рахунки.

У поліції наголосили, що будь-яке звернення до МРЕВ, яке передбачає перевірку в базі "Армор", дозволяє одразу виявити статус особи. Таким чином, навіть отримання водійського посвідчення чи переоформлення документів може стати підставою для виявлення ухилянта.

Нагадаємо, вчора ми писали, що в Україні ухилення від мобілізації є серйозним правопорушенням. Зокрема, за це особу можуть позбавити волі.

Також ми повідомляли , що в Одеській області дві жінки допомагали чоловікам виїхати за кордон, підробляючи документи. Проте їх викрили та притягнуть до відповідальності.