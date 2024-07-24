Имеет ли ФЛП право на бронирование — ответ юриста

Предоставление отсрочки военнообязанным мужчинам в Украине. Иллюстративное фото: ТЦК и СП/facebook.com

В Украине в связи с военным положением продолжается процесс мобилизации. Юрист рассказал, смогут ли ФЛП забронировать себя и своих работников.

Об этом сообщило издание "Фокус" в среду, 24 июля.

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Имеет ли ФЛП право на бронирование

Адвокат Константин Рыбалко из Адвокатского объединения Verity Group отмечает, что действующее законодательство не позволяет бронировать работников ФЛП.

"В свою очередь, в Верховной Раде Украины зарегистрированы законопроекты, предлагающие предоставить возможность работодателям осуществлять так называемое "экономическое бронирование", в том числе такая возможность предусмотрена и для ФЛП-работодателей. На сегодняшний день данные законопроекты на стадии обсуждения в соответствующих комитетах Верховной Рады Украины", — заявил юрист.

Следовательно, ФЛП на данный момент не имеет возможности обеспечить бронь для себя или своих работников, ведь бронирование предусмотрено только для юридических лиц, а ФЛП не относится к ним.

В некоторых случаях ФЛП, выполняющая критически важные функции или предоставляющие такие услуги, могла бы получить бронирование. Однако для этого необходимы изменения в законодательстве.

Напомним, замминистра экономики Виталий Киндратов заявил, что для того, чтобы обеспечить военные нужды, можно забронировать от мобилизации около 1,2 млн украинцев. Сейчас такую бронь около 800 тысяч человек.

В мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования для руководителей критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности ВСУ.