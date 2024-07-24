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Стало відомо, чи матимуть ФОП можливість бронювати себе та своїх працівників

24 липня 2024 21:35
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Чи має ФОП право на бронювання — відповідь юриста
Надання відстрочки військовозобов'язаним чоловікам в Україні. Ілюстративне фото: ТЦК та СП/facebook.com
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Україні у зв'язку з воєнним станом триває процес мобілізації. Юрист розповів, чи зможуть ФОПи забронювати себе та своїх працівників.

Про це повідомило видання "Фокус" в середу, 24 липня.

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Чи має ФОП право на бронювання

Адвокат Костянтин Рибалко з Адвокатського об'єднання "Verity Group" зазначає, що діюче законодавство не дозволяє бронювати працівників ФОП.

"В свою чергу у Верховній Раді України зареєстровані законопроєкти, які пропонують надати можливість роботодавцям здійснювати так зване "економічне бронювання", у тому числі, така можливість передбачена і для ФОП-роботодавців. На сьогоднішній день дані законопроєкти на стадії обговорення у відповідних комітетах Верховної Ради України", — заявив юрист.

Отже, ФОП на даний момент не має можливості забезпечити бронь для себе чи своїх працівників, адже бронювання передбачене лише для юридичних осіб, а ФОП не відноситься до них.

У деяких випадках ФОП, що виконує критично важливі функції або надає такі послуги, міг би отримати бронювання. Однак для цього необхідні зміни в законодавстві.

Нагадаємо, заступник міністра економіки Віталій Кіндратів заявив, що для того, аби забезпечити військові потреби, можна забронювати від мобілізації близько 1,2 млн українців. Наразі таку бронь мають близько 800 тисяч людей.

Додамо, що у мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби ЗСУ. 

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