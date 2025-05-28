Мобилизуют ли переселенцев во время войны в Украине

Мужчина подписывает документы в ТЦК. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

В связи с полномасштабной войной в Украине, которую начала РФ, многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и переезжать, став внутренне перемешанными лицами (ВПЛ). Поскольку в стране продолжается мобилизация, у многих возникает вопрос, могут ли призвать переселенцев.

Ответ на это пишет издание NV.

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Согласно действующему Порядку проведения мобилизации в особый период, призыв на военную службу охватывает резервистов и военнообязанных вне зависимости от того, где именно они стоят на воинском учете.

Это означает, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) также подлежат мобилизации. Они обязаны в течение 10 дней после переезда уведомить структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения районных или городских администраций (включая районы в Киеве и в случае их создания — районные органы в городах) по новому месту проживания

Если ВПЛ добровольно возвращается к своему постоянному месту жительства, он должен предупредить тот же орган по месту получения справки переселенца не позже чем за три дня до отъезда.

В постановлении также сказано, что в случае изменения места проживания или регистрации во время войны, может произойти потеря личных или военно-учетных документов. Однако неявка в территориальный центр комплектования (ТЦК) будет считаться нарушением закона, даже несмотря на такие обстоятельства.

Согласно статье 21 Порядка, лица, прибывшие с временно оккупированных территорий, могут быть поставлены на воинский учет после получения статуса ВПЛ. После этого их данные вносятся в реестр через районные или городские ТЦК и СП на основании поданных документов.

Напомним, недавно мы писали, что будет за отказ от повести ТЦК — штраф или криминальное дело.

Также мы сообщали, что нужно знать украинцам при проверке документов работниками ТЦК.