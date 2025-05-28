Чи мобілізують переселенців під час війни в Україні

Чоловік підписує документи в ТЦК. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

У зв'язку з повномасштабною війною в Україні, яку розпочала РФ, чимало українців були змушені покинути свої домівки і переїжджати, ставши внутрішньо перемішаними особами (ВПО). Оскільки в країні триває мобілізація, у багатьох виникає питання, чи можуть призвати переселенців.

Відповідь на це пише видання NV.

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Згідно з чинним Порядком проведення мобілізації в особливий період, призов на військову службу охоплює резервістів і військовозобов'язаних незалежно від того, де саме вони стоять на військовому обліку.

Це означає, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) також підлягають мобілізації. Вони зобов'язані протягом 10 днів після переїзду повідомити структурний підрозділ з питань соцзахисту населення районних або міських адміністрацій (включно з районами в Києві та в разі їх створення — районні органи в містах) за новим місцем проживання.

Якщо ВПО добровільно повертається до свого постійного місця проживання, він має попередити той самий орган за місцем отримання довідки переселенця не пізніше ніж за три дні до від'їзду.

У постанові також сказано, що в разі зміни місця проживання або реєстрації під час війни, може статися втрата особистих або військово-облікових документів. Однак неявка до територіального центру комплектування (ТЦК) вважатиметься порушенням закону, навіть незважаючи на такі обставини.

Згідно зі статтею 21 Порядку, особи, які прибули з тимчасово окупованих територій, можуть бути поставлені на військовий облік після отримання статусу ВПО. Після цього їхні дані вносяться до реєстру через районні або міські ТЦК і СП на підставі поданих документів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що буде за відмову від повести ТЦК — штраф або кримінальна справа.

Також ми повідомляли, що потрібно знати українцям під час перевірки документів працівниками ТЦК.