Мобілізація в Україні 2025 — як має відбуватися перевірка працівниками ТЦК

Працівник ТЦК перевіряє документи у чоловіка на вулиці. Скриншот з відео на Youtube

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період уповноважені працівники ТЦК та СП можуть здійснювати перевірку документів військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Та доволі часто між цивільними громадянами та представниками територіальних центрів виникають конфлікти.

Начальник Житомирського обласного ТЦК та СП полковник Ігор Напольський на запит видання "Суспільне" розповів, про що має знати кожен військовозобов'язаний українець.

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Так, працівники ТЦК здійснюють заходи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року, зокрема:

оповіщення військовозобов'язаних (сюди входить вручення повісток);

перевірку у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів (може бути в електронній формі) разом із документом, що посвідчує особу.

"Право на перевірку військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) резервістів та військовозобов'язаних під час мобілізації надається представникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки, уповноваженим вручати повістки. Таке право передбачено пунктом 6 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — зазначається у відповіді на запит.

Представники ТЦК та поліції перевіряють документи. Скриншот з відео на Youtube

У відповіді наголошено, що перевірка військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) у чоловіків віком від 18 до 60 років може здійснюватися уповноваженими представниками ТЦК та СП або поліцейськими:

за місцем проживання, роботи, навчання;

у громадських місцях;

у громадських будинках та спорудах;

у місцях масового скупчення людей;

на пунктах пропуску (блокпостах).

Раніше ми повідомляли, що українцям слід обов'язково перевіряти при врученні повістки на вулиці.

Нагадаємо, ми писали, хто може затримати чоловіків за порушення правил військового обліку.

Також ми інформували, як дізнатися, чи є у вас штраф від ТЦК та СП.