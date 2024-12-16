Мобилизация в 2025 году — известно, до какого срока продлили

Сотрудники ТЦК и СП проверяют данные мужчины. Фото: vinnitsa.info

В Украине объявлено военное положение и мобилизацию. Впервые их ввели 24 февраля 2022 года. С тех пор военное положение и мобилизацию продолжали уже более десятка раз.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о том, до какого числа будет действовать мобилизация в 2025 году.

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Мобилизация в 2025 году

Через полномасштабное вторжение России в Украине объявлено военное положение и всеобщую мобилизацию. Срок их действия определен законодательством — три месяца. В конце октября Верховная Рада поддержала продолжение действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней — с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года.

С начала полномасштабного вторжения военное положение и всеобщую мобилизацию продолжают уже в 13-й раз. Скорее всего, в 2025 году власти снова это сделают.

При общей мобилизации на службу могут призвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть определенное количество военнообязанных, которые не могут быть мобилизованы. Речь идет о тех, у кого есть отсрочка.

Напомним, отсрочку от мобилизации можно оформить посредством электронной почты. Однако на практике с этим могут быть проблемы, поскольку ТЦК неохотно рассматривают даже те заявления, которые посылают заказным письмом через Укрпочту.

Ольга Стефанишина заявила, что снижение мобилизационного возраста в Украине не может быть продиктовано заявлениями чиновников Белого дома или любого другого. Кроме того, она подчеркнула, что Украина нуждается в большем вооружении и программах боевой подготовки.