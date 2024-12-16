Мобілізація у 2025 році — відомо, до якого терміну продовжили

Працівники ТЦК та СП перевіряють дані чоловіка. Фото: vinnitsa.info

В Україні оголошено воєнний стан та мобілізацію. Вперше їх було впроваджено 24 лютого 2022 року. Відтоді воєнний стан та мобілізацію продовжували вже понад десяток разів.

Сайт Новини.LIVE розповідає про те, до якого числа буде діяти мобілізація у 2025 році.

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Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію. Строк їхньої дії визначений законодавством — три місяці. Наприкінці жовтня Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Від початку повномасштабного вторгнення — воєнний стан та загальну мобілізацію продовжують вже 13-й раз. Швидше за все, у 2025 році влада знову це зробить.

Під час загальної мобілізації на службу можуть призвати чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак є певна кількість військовозобов'язаних, які не можуть бути мобілізовані. Йдеться про тих, у кого є відстрочка.

Нагадаємо, відстрочку від мобілізації можна оформити за допомогою електронної пошти. Однак на практиці з цим можуть бути проблеми, оскільки ТЦК неохоче розглядають навіть ті заяви, які надсилають рекомендованим листом через Укрпошту.

Ольга Стефанішина заявила, що зниження мобілізаційного віку в Україні не можуть бути продиктовані заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого. Окрім того, вона наголосила, що Україна потребує більше озброєння і програм бойової підготовки.