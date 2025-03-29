Отсрочки в Резерв+ — Черногоренко рассказала, что будет до 8 мая

Мужчина открыл приложение Резерв+. Фото: РБК-Украина

На этой неделе в приложении "Резерв+" заработали отсрочки для людей с инвалидностью без пенсионного удостоверения. Однако уже вскоре, до 8 мая, будет добавлен еще ряд отсрочек.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Черногоренко рассказала, что будут добавлены отсрочки для следующих категорий граждан:

люди с временной непригодностью к военной службе от 6 до 12 месяцев. Эта отсрочка будет предоставляться на основании заключения ВВК;

люди, которые имеют жену/мужа в армии и ребенка до 18 лет.

Заместитель министра объяснила, что запуск отсрочек является объемным многоуровневым процессом. В частности, надо согласовать доступ к реестрам различных министерств и организаций, наладить взаимодействие между ними и понять, какой путь получения необходимо поработать, чтобы отсрочка была сгенерирована должным образом.

"Сейчас мы набираем необходимый темп, чтобы запускать отсрочки системно. Потому что понимаем, что это важно для людей. Не собирать бумажки, не стоять в очереди в ТЦК, не видеть перед собой закрытую дверь в необходимый кабинет. Цель нашей команды — чтобы все отсрочки, которые существуют в законодательстве, можно было получить онлайн быстро и удобно. И мы дойдем до этого. Какой бы нелегкой прогулкой это ни было", — резюмировала Черногоренко.

Напомним, вчера в Министерстве обороны Украины объяснили, кто оформит отсрочку в упрощенном режиме.

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