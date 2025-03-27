Відстрочка для особи з інвалідністю - відстрочка без пенсійного посвідчення

У МО пояснили, хто оформить відстрочку у спрощеному режимі
Відтепер особи з інвалідністю можуть оформити відстрочку від мобілізації навіть без пенсійного посвідчення. Це можна зробити через застосунок "Резерв+".
Про це на сторінці у Facebook написала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Відстрочка без пенсійного
У Міністерстві оборони пояснили, які зміни щодо спрощення оформлення відстрочки були ухвалені у останні дні.
Відтепер люди з інвалідністю можуть оформити відстрочку навіть за відсутності пенсійного посвідчення.
"Для цього ми налагодили взаємодію з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери (ЄІССС)", — наголосила Черногоренко.
Як оформити відстрочку у спрощеному режимі
Заступниця міністра оборони України пояснила, як саме працює це нововведення.
"Просто заходьте у "Резерв+", обирайте свою категорію — і отримуйте відстрочку без візитів до ТЦК та черг", — підкреслила Катерина Черногоренко.
Вона додала, що оновлювати застосунок для цього необов’язково.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як у квітні можна продовжити відстрочку з-за кордону.
Додамо, ми повідомляли про те, чи має право територіальний центр комплектування не приймати документи на відстрочку.
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