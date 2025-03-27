Відстрочка для особи з інвалідністю - відстрочка без пенсійного посвідчення

Мобільний застосунок "Резерв+", де спростили оформлення відстрочки для людей з інвалідністю. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Відтепер особи з інвалідністю можуть оформити відстрочку від мобілізації навіть без пенсійного посвідчення. Це можна зробити через застосунок "Резерв+".

Про це на сторінці у Facebook написала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Читайте також:

Відстрочка без пенсійного

У Міністерстві оборони пояснили, які зміни щодо спрощення оформлення відстрочки були ухвалені у останні дні.

Відтепер люди з інвалідністю можуть оформити відстрочку навіть за відсутності пенсійного посвідчення.

"Для цього ми налагодили взаємодію з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери (ЄІССС)", — наголосила Черногоренко.

Як оформити відстрочку у спрощеному режимі

Заступниця міністра оборони України пояснила, як саме працює це нововведення.

"Просто заходьте у "Резерв+", обирайте свою категорію — і отримуйте відстрочку без візитів до ТЦК та черг", — підкреслила Катерина Черногоренко.

Вона додала, що оновлювати застосунок для цього необов’язково.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як у квітні можна продовжити відстрочку з-за кордону.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має право територіальний центр комплектування не приймати документи на відстрочку.