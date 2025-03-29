Відстрочки в Резерв+ — Черногоренко розповіла, що буде до 8 травня

Чоловік відкрив застосунок Резерв+. Фото: РБК-Україна

На цьому тижні у застосунку "Резерв+" запрацювали відстрочки для людей з інвалідністю без пенсійного посвідчення. Проте вже незабаром, до 8 травня, буде додано ще низка відстрочок.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Черногоренко розповіла, що буде додано відстрочки для наступних категорій громадян:

люди з тимчасовою непридатністю до військової служби від 6 до 12 місяців. Ця відстрочка надаватиметься на підставі висновку ВЛК;

люди, які мають дружину/чоловіка в війську та дитину до 18 років.

Заступниця міністра пояснила, що запуск відстрочок є об'ємним багаторівневим процесом. Зокрема, треба погодити доступ до реєстрів різних міністерств та організацій, налагодити взаємодію між ними і зрозуміти, який шлях отримання необхідно попрацювати, щоб відстрочка була згенерована належним чином.

"Зараз ми набираємо необхідний темп, щоб запускати відстрочки системно. Бо розуміємо, що це важливо для людей. Не збирати папірці, не стояти у черзі в ТЦК, не бачити перед собою зачинені двері в необхідний кабінет. Мета нашої команди — щоб усі відстрочки, які існують в законодавстві, можна було отримати онлайн швидко і зручно. І ми дійдемо до цього. Якою б нелегкою прогулянкою це не було", — резюмувала Черногоренко.

Нагадаємо, вчора у Міністерстві оборони України пояснили , хто оформить відстрочку у спрощеному режимі.

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