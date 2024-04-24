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Стало известно, кто получит отсрочку от мобилизации по новому закону

24 апреля 2024 20:10
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Стало известно, кто получит отсрочку от мобилизации по новому закону
Мужчины в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: ЖОТЦК и СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Министерство обороны Украины в среду, 24 апреля, обнародовало инфографику с основными положениями закона о мобилизации. Согласно ему, были внесены некоторые изменения в получение отсрочки от мобилизации.

Какие категории граждан ее получат, рассказали в материале Новини.LIVE.

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Отсрочка от мобилизации в Украине

Право на отсрочку от призыва в ряды армии в Украине имеют граждане:

  • забронированные за органами власти и состоят на специальном военном учете;
  • лица с инвалидностью I, II, III группы или временно непригодные к службе по состоянию здоровья;
  • семьи с тремя и более детьми до 18 лет и одинокие родители;
  • усыновители, опекуны сирот и детей, лишенных родительской опеки;
  • лица, занимающиеся уходом за больными членами семьи. Военнообязанные первой степени родства семьи, где есть члены с инвалидностью I, II групп;
  • члены семей, где есть погибшие или пропавшие без вести во время антитеррористической операции и других оборонных мер, члены семей погибших Героев Украины среди Небесной сотни;
  • лица, обучающиеся по дневной или дуальной форме образования, научные и научно педагогические работники;
  • должностные лица государственных органов, народные депутаты, судьи, члены правительства, работники органов военного управления;
  • дипломатические служащие, государственные служащие в сфере кибербезопасности и IT (аппарата ВРУ, КМУ, ОПУ);
  • другие лица, определенные законом.

В то же время, военнообязанные могут быть приняты на военную службу по контракту с их согласия, даже если они входят в категорию лиц, имеющих отсрочку.

Кто получит отсрочку от мобилизации
Инфографика Минобороны Украины

Ранее в Минобороны заявили, что работают над подготовкой законопроекта о демобилизации. Он будет готов уже в ближайшие месяцы.

Также закон о мобилизации содержит перечень обязанностей военнообязанных и мотивационных норм, а также наказание для уклонистов. Министерство обороны детализировало обязанности граждан в контексте военного учета.

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