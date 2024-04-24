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У Міноборони розповіли про покарання за невиконання обов'язків під час мобілізації

24 квітня 2024 16:52
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Міноборони розповіли про покарання за невиконання обов'язків під час мобілізації
Українські військові. Фото: Генштаб
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Закон про мобілізацію містить перелік обовʼязків військовозобовʼязаних та мотиваційних норми, а також покарання для ухилянтів. Міністерство оборони опублікувало інфографіку, яка деталізує обов'язки громадян у контексті військового обліку.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у середу, 24 квітня.

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Громадяни повинні носити з собою необхідні документи та актуалізувати свої дані в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), звернувшись особисто до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або використовуючи електронний кабінет.

Вказано, що громадян можуть залучати до не бойових завдань, таких як будівництво оборонних споруд чи виконання мобілізаційних завдань.

Верховна Рада також надала право на конфіскацію транспорту та іншого майна з обов’язковою компенсацією від держави.

Інфографіка від Міноборони
Інфографіка від Міноборони

Як каратимуть за невиконання обов'язків

Міноборони встановлює наступні заходи:

  • Керівництво ТЦК та СП може звернутися до поліції для адміністративного затримання та доставки громадянина.
  • У разі неможливості затримання, керівництво ТЦК та СП відправляє громадянину рекомендований лист з вимогою виконати обов’язки.
  • Форму та зміст вимоги встановлює Міністерство оборони, а датою вручення вважається день підпису або відмови від отримання.
  • Якщо обов’язки не виконані протягом 10 днів, ТЦК та СП звертається до суду з метою тимчасового обмеження права керування транспортними засобами.
  • Вимога вважається виконаною після виконання громадянином обов’язків або відкликаною після завершення мобілізації.
  • ТЦК та СП видає документ про виконання вимоги або надсилає повідомлення про виконання до відповідних органів.
Інфографіка від Міноборони
Інфографіка від Міноборони

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію почне діяти з 18 травня. Міністерство оборони опублікувало обов'язки, які стосуватимуться місцевої влади під час мобілізаційних процесів.

Нещодавно стало відомо, що в Кабінеті міністрів готують нові обмеження для тих, хто не оновить дані в ТЦК. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, йдеться про адміністративні послуги.  

Міноборони
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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