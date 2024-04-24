Стало відомо, хто отримає відстрочку від мобілізації згідно з новим законом
Міністерство оборони України в середу, 24 квітня, опублікувало інфографіку з основними положеннями закону про мобілізацію. Згідно з нею, були внесені деякі зміни до отримання відстрочки від мобілізації.
Які категорії громадян її отримають розповіли у матеріалі Новини.LIVE.
Відстрочка від мобілізації в Україні
Право на відстрочку від призову до лав армії в Україні мають громадяни:
- заброньовані за органами влади та перебувають на спеціальному військовому обліку;
- особи з інвалідністю I, II, III групи або тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я;
- родини з трьома і більше дітьми до 18 років та одинокі батьки;
- усиновлювачі, опікуни сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- особи, що займаються доглядом за хворими членами сім'ї. Військовозобов'язані першого ступеню споріднення сім'ї, де є члени з інвалідністю I, II груп;
- члени сімей, де є загиблі або зниклі безвісти під час антитерористичної операції та інших оборонних заходів, члени сімей загиблих Героїв України з-поміж Небесної сотні;
- особи, які навчаються за денною або дуальною формою освіти, наукові та науково-педагогічні працівники;
- посадовці державних органів, народні депутати, судді, члени уряду, працівники органів військового управління;
- дипломатичні службовці, державні службовці у сфері кібербезпеки та IT (апарату ВРУ, КМУ, ОПУ);
- інші особи, визначені законом.
Водночас військовозобов'язані можуть бути прийняті на військову службу за контрактом за їх згодою, навіть якщо вони входять до категорії осіб, які мають відстрочку.
Раніше у Міноборони заявили, що працюють над підготовкою законопроєкту про демобілізацію. Він буде готовий вже найближчими місяцями.
Також закон про мобілізацію містить перелік обовʼязків військовозобовʼязаних та мотиваційних норми, а також покарання для ухилянтів. Міністерство оборони деталізувало обов'язки громадян у контексті військового обліку.
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