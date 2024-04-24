Стало відомо, хто отримає відстрочку від мобілізації згідно з новим законом

Чоловіки в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: ЖОТЦК і СП

Міністерство оборони України в середу, 24 квітня, опублікувало інфографіку з основними положеннями закону про мобілізацію. Згідно з нею, були внесені деякі зміни до отримання відстрочки від мобілізації.

Які категорії громадян її отримають розповіли у матеріалі Новини.LIVE.

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Відстрочка від мобілізації в Україні

Право на відстрочку від призову до лав армії в Україні мають громадяни:

заброньовані за органами влади та перебувають на спеціальному військовому обліку;

особи з інвалідністю I, II, III групи або тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я;

родини з трьома і більше дітьми до 18 років та одинокі батьки;

усиновлювачі, опікуни сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи, що займаються доглядом за хворими членами сім'ї. Військовозобов'язані першого ступеню споріднення сім'ї, де є члени з інвалідністю I, II груп;

члени сімей, де є загиблі або зниклі безвісти під час антитерористичної операції та інших оборонних заходів, члени сімей загиблих Героїв України з-поміж Небесної сотні;

особи, які навчаються за денною або дуальною формою освіти, наукові та науково-педагогічні працівники;

посадовці державних органів, народні депутати, судді, члени уряду, працівники органів військового управління;

дипломатичні службовці, державні службовці у сфері кібербезпеки та IT (апарату ВРУ, КМУ, ОПУ);

інші особи, визначені законом.

Водночас військовозобов'язані можуть бути прийняті на військову службу за контрактом за їх згодою, навіть якщо вони входять до категорії осіб, які мають відстрочку.

Інфографіка Міноборони України

Раніше у Міноборони заявили, що працюють над підготовкою законопроєкту про демобілізацію. Він буде готовий вже найближчими місяцями.

Також закон про мобілізацію містить перелік обовʼязків військовозобовʼязаних та мотиваційних норми, а також покарання для ухилянтів. Міністерство оборони деталізувало обов'язки громадян у контексті військового обліку.