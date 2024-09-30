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Стало известно, когда рассмотрят законопроект о запрете мобилизации до 25 лет

30 сентября 2024 01:56
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Мобилизация до 25 лет в Украине — когда запретят
Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: Эксперт
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Начиная с мая 2024 года призывной возраст подлежащих мобилизации людей снизился с 27 до 25 лет. Однако есть случаи, когда мужчин, которые младше этого возраста тоже мобилизовали, но вскоре это будет исправлено.

Об этом в эфире телемарафона заявила народный депутат и член комитета Верховной Рады по молодежи и спорту Ирина Борзова.

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По словам нардепа, на ближайшем заседании парламента уже во втором чтении будет рассмотрен законопроект 11379-д, который урегулирует вопрос мобилизации украинских граждан в возрасте до 25 лет.

Также она добавила, что Министерство обороны Украины разослало директиву в районные и областные ТЦК, где сказано, что мобилизации ограниченно пригодных лиц быть не может (именно эту категорию людей до 25 лет могли и до момента принятия законопроекта во втором чтении могут мобилизовать).

"Поэтому этот вопрос нужно решить на законодательном уровне. Не может быть какой-либо выборочной мобилизации до 25 лет", — подчеркнула Ирина Борзова.

Кроме того, народный депутат отметила, что согласно законопроекту предусматривается, что молодые люди, ушедшие на фронт добровольцами, смогут уволиться с военной службы.

Она объяснила, что есть молодые люди, которые в 18 лет в 2022 году отказались от своих мечтаний, учебы и повседневной жизни, и находятся на фронте уже 2,5 года, но освободиться оттуда не могут. Судя по всему, законопроект 11379-д будет предусматривать такую норму.

Напомним, что, несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине, законодательством определены категории граждан, которых запрещено принудительно призывать на военную службу без их согласия. Они могут вступить в армию только по собственному желанию и контракту. В связи с этим недавно мы писали, кого не имеют права мобилизовать в ряды ВСУ без согласия.

Также отметим, что по словам омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, вскоре ТЦК будут проверять документы по новому алгоритму.

ВСУ военный призыв мобилизация война в Украине ограниченно пригодные

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