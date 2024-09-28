Мобілізація у жовтні 2024 — кого з українців не мають право призвати без згоди

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Попри воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, законодавством визначено категорії громадян, яких заборонено примусово призивати на військову службу без їхньої згоди. Вони можуть вступити до армії лише за власним бажанням та контрактом.

Читайте також:

Хто саме може приєднатися до лав ЗСУ виключно добровільно, інформуємо далі у матеріалі.

Кого можуть взяти на службу за власним бажанням

До громадян, що не підлягають призову без добровільної згоди, належать:

особи до 25 років;

особи віком 50+ (у разі якщо їх військово-облікова спеціальність не є дефіцитною);

особи, призовного віку, які мають право на відстрочку;

особи з інвалідністю;

особи, які були у ворожому полоні й повернувся в Україну в рамках обмінів.

Також підписати контракт можуть жінки. Перевагу будуть мати ті українки, які мають спеціальність, споріднену з військовою.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЧОТЦК та СП/Facebook

Як укласти контракт із ЗСУ

Щоб укласти контракт можна скористатися рекрутинговими центрами або прибути до ТЦК та СП за місцем реєстрації.

Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу на такій основі є:

придатність до військової служби за медичними показниками;

фізична підготовка та психологічна стійкість кандидата;

освіта не нижче повної середньої;

вік від 18 до 45 років, а під час дії воєнного стану — до 60 років;

відсутність судимостей.

Які документи необхідні:

паспорт;

ідентифікаційний код;

службова характеристика;

медична довідка про стан здоров’я;

військовий квиток (для військовозобов’язаних);

копії документів про освіту та трудову діяльність;

копії документів про народження та сімейний стан;

письмова згода на проведення спеціальної перевірки;

автобіографія в рукописному і надрукованому примірниках;

довідка про склад сім’ї та місце реєстрації або фактичного проживання.

Раніше ми писали, хто отримає відстрочку від мобілізації з 1 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, ми розповідали, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 жовтня 2024 року.

Також ми інформували, коли ТЦК та СП можуть відмовити військовозобов'язаному у наданні відстрочки від мобілізації.