Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Кого не мають права мобілізувати до лав ЗСУ без згоди — повний перелік arrow

Кого не мають права мобілізувати до лав ЗСУ без згоди — повний перелік

28 вересня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація у жовтні 2024 — кого з українців не мають право призвати без згоди
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Попри воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, законодавством визначено категорії громадян, яких заборонено примусово призивати на військову службу без їхньої згоди. Вони можуть вступити до армії лише за власним бажанням та контрактом.

Читайте також:

Хто саме може приєднатися до лав ЗСУ виключно добровільно, інформуємо далі у матеріалі. 

Кого можуть взяти на службу за власним бажанням  

До громадян, що не підлягають призову без добровільної згоди, належать: 

  • особи до 25 років;
  • особи віком 50+ (у разі якщо їх військово-облікова спеціальність не є дефіцитною);
  • особи, призовного віку, які мають право на відстрочку;
  • особи з інвалідністю;
  • особи, які були у ворожому полоні й повернувся в Україну в рамках обмінів. 

Також підписати контракт можуть жінки. Перевагу будуть мати ті українки, які мають спеціальність, споріднену з військовою. 

 

Кого можуть взяти на службу за власним бажанням
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЧОТЦК та СП/Facebook

Як укласти контракт із ЗСУ

Щоб укласти контракт можна скористатися рекрутинговими центрами або прибути до ТЦК та СП за місцем реєстрації.

Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу на такій основі є:

  • придатність до військової служби за медичними показниками;
  • фізична підготовка та психологічна стійкість кандидата;
  • освіта не нижче повної середньої;
  • вік від 18 до 45 років, а під час дії воєнного стану — до 60 років;
  • відсутність судимостей.

Які документи необхідні:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • службова характеристика;
  • медична довідка про стан здоров’я;
  • військовий квиток (для військовозобов’язаних);
  • копії документів про освіту та трудову діяльність;
  • копії документів про народження та сімейний стан;
  • письмова згода на проведення спеціальної перевірки;
  • автобіографія в рукописному і надрукованому примірниках;
  • довідка про склад сім’ї та місце реєстрації або фактичного проживання.

Раніше ми писали, хто отримає відстрочку від мобілізації з 1 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, ми розповідали, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 жовтня 2024 року.

Також ми інформували, коли ТЦК та СП можуть відмовити військовозобов'язаному у наданні відстрочки від мобілізації. 

закон ЗСУ мобілізація ТЦК та СП військова служба

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:30 Мобілізація у жовтні — який призовний вік допустимий згідно із законом

Термінова новина

09:25 Внаслідок удару окупантів по Сумах загинуло шестеро людей

09:15 Російська ракетна атака на Одещину — зруйнована база відпочинку, фото

09:05 Окупанти атакували Суми — зафіксовано влучання

09:01 Майже 100% збиття — у Повітряних силах сказали, чим РФ била по Україні вночі

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

08:33 У Сумах знову чутно вибухи

08:31 Трамп пригрозив Google напередодні виборів у США — яка причина

08:30 Кого не мають права мобілізувати до лав ЗСУ без згоди — повний перелік

08:06 Китай створив платформу "Друзі миру" — як Кремль використає її проти України

08:05 У Києві зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника — деталі від КМВА

09:30 Мобілізація у жовтні — який призовний вік допустимий згідно із законом

Термінова новина

09:25 Внаслідок удару окупантів по Сумах загинуло шестеро людей

09:15 Російська ракетна атака на Одещину — зруйнована база відпочинку, фото

09:05 Окупанти атакували Суми — зафіксовано влучання

09:01 Майже 100% збиття — у Повітряних силах сказали, чим РФ била по Україні вночі

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

08:33 У Сумах знову чутно вибухи

08:31 Трамп пригрозив Google напередодні виборів у США — яка причина

08:30 Кого не мають права мобілізувати до лав ЗСУ без згоди — повний перелік

08:06 Китай створив платформу "Друзі миру" — як Кремль використає її проти України

08:05 У Києві зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника — деталі від КМВА

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації