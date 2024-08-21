Когда в Украине запретят мобилизацию мужчин до 25 лет

Верховная Рада Украины. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины в ближайшее время рассмотрит законопроект о запрете мобилизации военнообязанных в возрасте 18-25 лет. Это произойдет уже в начале сентября этого года.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Читайте также:

Запрет мобилизации до 25 лет

"Запрет мобилизации 18-25 лет будет рассмотрен в начале сентября! Как только поставил этот вопрос на заседании Рады. Потому что важно дожать это. Я получил сотни сообщений! Это реально большая проблема", — говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, глава Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект будет рассмотрен в начале сентября, на первом заседании – 3 сентября.

В то же время депутат обратился к информированию Минобороны о намерении голосования за этот законопроект, чтобы мобилизация граждан младше 25 лет прекратилась уже сейчас.