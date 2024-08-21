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Стало відомо, коли в Раді розглянуть законопроєкт про заборону мобілізації до 25 років

21 серпня 2024 12:52
Євгенія Брюховецька - редактор
Коли в Україні заборонять мобілізацію чоловіків до 25 років
Верховна Рада України. Фото: rada.gov.ua
Євгенія Брюховецька - редактор

Верховна Рада України незабаром розгляне законопроєкт про заборону мобілізації військовозобов'язаних віком 18-25 років. Це станеться вже на початку вересня цього року.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

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"Заборона мобілізації 18-25 років буде розглянула на початку вересня! Щойно поставив це питання на засіданні Ради. Бо важливо дотиснути це. Я отримав сотні повідомлень! Це реально велика проблема", — йдеться у повідомленні.

За словами Гончаренка, голова Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт буде розглянуто на початку вересня, на першому засіданні — 3 вересня.

Водночас депутат звернувся щодо інформування Міноборони про намір голосування за цей законопроєкт, аби мобілізація громадян, молодших 25 років, припинилася вже зараз.

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Скриншот допису Гончаренка

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