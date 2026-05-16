Главная Мобилизация Стать на учет в другом ТЦК можно только лично, "Резерв+" не поможет

Стать на учет в другом ТЦК можно только лично, "Резерв+" не поможет

Дата публикации 16 мая 2026 20:00
Встать на учет в другом ТЦК можно только лично, Резерв+ не поможет
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Стать на воинский учет после смены места жительства гражданин должен в территориальном центре комплектования. Дистанционный вариант постановки на учет невозможен. Также не берут на воинский учет в центрах предоставления административных услуг.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет в Украине

Военный учет в Украине начинается в год достижения гражданином мужского пола 17-летнего возраста. В этот период мужчина должен стать на воинский учет в территориальном центре комплектования по территориальности.

После этого гражданин получает свой первый статус, "призывник". В статусе призывника гражданин находится до 25 лет, когда ему предоставляют другой статус, "военнообязанный".

Меняя место жительства, гражданин должен менять и место пребывания на воинском учете. Для этого нужно посетить соответствующий территориальный центр комплектования.

Через "Резерв+" и ЦПАУ постановка на учет не работает

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он стать на учет дистанционно, не посещая ТЦК. Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил: "К сожалению, процедура "постановки на учет" (изменение приписки из одного ТЦК в другой) сейчас обычно требует личного присутствия".

Дерий объяснил, что через "Резерв+" и систему ЦПАУ стать на учет невозможно: "Резерв+" помогает обновить контактные данные (телефон, почту, адрес), но он не переводит Вас из одного ТЦК в другой автоматически для полноценного учета. ЦПАУ может принять документы об отсрочке, но процедуру постановки на учет (с отметкой в системе "Оберіг" именно о смене РТЦК) они не осуществляют".

Также, подчеркнул юрист, нельзя стать на учет с помощью "Укрпошти": "Документы по почте ТЦК не принимают. Для постановки на учет нужно идти к ним лично".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, может ли украинский гражданин стать на учет из-за границы.

Гражданин, которому исполнилось 17 лет в эмиграции, имеет законное право стать на воинский учет, не въезжая на территорию Украины и не посещая ТЦК. Это можно сделать через мобильное приложение "Резерв+". А военно-врачебную комиссию призывники во время действия военного положения не проходят.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, где ВПЛ надо становиться на воинский учет, если его ТЦК был релоцирован.

Внутренне перемещенные лица должны находиться на воинском учете, как и все другие военнообязанные граждане. ВПЛ должны стать на учет в ТЦК по месту фактического проживания. Это необходимо даже в ситуации, когда центр комплектования, где ранее состоял на учете ВПЛ, был вывезен из оккупации в тот же населенный пункт, куда выехал и гражданин.

военный учет ТЦК и СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
