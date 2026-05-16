Стати на облік в іншому ТЦК можна лише особисто, "Резерв+" не допоможе

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Стати на військовий облік після зміни місця проживання громадянин має у територіальному центрі комплектування. Дистанційний варіант постановки на облік неможливий. Також не беруть на військовий облік у центрах надання адміністративних послуг.

Військовий облік в Україні

Військовий облік в Україні починається в рік досягнення громадянином чоловічої статі 17-річного віку. У цей період чоловік має стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування за територіальністю.

Після цього громадянин отримує свій перший статус, "призовник". У статусі призовника громадянин перебуває до 25 років, коли йому надають інший статус, "військовозобов’язаний".

Змінюючи місце проживання, громадянин повинен змінювати і місце перебування на військовому обліку. Для цього потрібно відвідати відповідний територіальний центр комплектування.

Через "Резерв+" та ЦНАП постановка на облік не працює

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він стати на облік дистанційно, не відвідуючи ТЦК. Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "На жаль, процедура "взяття на облік" (зміна приписки з одного ТЦК до іншого) зараз зазвичай вимагає особистої присутності".

Дерій пояснив, що через "Резерв+" та систему ЦНАП стати на облік неможливо: "Резерв+" допомагає оновити контактні дані (телефон, пошту, адресу), але він не переводить Вас з одного ТЦК до іншого автоматично для повноцінного обліку. ЦНАП може прийняти документи про відстрочку, але процедуру постановки на облік (з відміткою в системі "Оберіг" саме про зміну РТЦК) вони не здійснюють".

Також, підкреслив юрист, не можна стати на облік за допомогою "Укрпошти": "Документи поштою ТЦК не приймають. Для постановки на облік потрібно йти до них особисто".

Громадянин, якому виповнилося 17 років у еміграції, має законне право стати на військовий облік, не в’їжджаючи на територію України і не відвідуючи ТЦК. Це можна зробити через мобільний застосунок "Резерв+". А військово-лікарську комісію призовники під час дії воєнного стану не проходять.

Внутрішньо переміщені особи мають перебувати на військовому обліку, як і усі інші військовозобов’язані громадяни. ВПО повинні стати на облік у ТЦК за місцем фактичного проживання. Це необхідно навіть у ситуації, коли центр комплектування, де раніше перебував на обліку ВПО, був вивезений із окупації у той самий населений пункт, куди виїхав і громадянин.