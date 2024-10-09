Служба в ТЦК и СП в 2024 году — кто и при каких условиях может попасть

Кто может служить в ТЦК и СП — только одна категория
В Украине продолжается мобилизация военнообязанных мужчин на военную службу для защиты страны от российских оккупантов. Также к армии можно присоединиться добровольно, подписав контракт. В ВСУ есть как боевые военные должности, так и штабные, тыловые и гражданские. В частности, службу можно проходить в ТЦК и СП, однако в данный орган военного управления принимают лишь одну категорию украинцев.
Кто именно может служить в ТЦК и СП, рассказал глава Одесского территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрий Пуйко программе Ukrainian Witness.
Так, по его словам, проходить службу в ТЦК могут те, кто уже участвовал в боевых действиях на передовой и по состоянию здоровья больше не имеет возможности защищать страну на фронте.
"В настоящее время руководство Вооруженных сил Украины приняло решение, что в подразделения Территориального центра комплектования зачисляются только люди по перемещению из боевых воинских частей, имеющих проблемы со здоровьем, ранения, контузии и, в соответствии со своим состоянием здоровья, не могут исполнять обязанности в боевых подразделениях", — рассказал Юрий Пуйко.
Глава Одесского ТЦК и СП также объяснил, как таким военнослужащим попасть на службу в территориальный центр. Алгоритм действий следующий:
- Обратиться за письменными согласиями в ТЦК;
- ТЦК дают согласие;
- Руководство того или иного уровня перемещает своим приказом военнослужащего в ТЦК.
Пуйко добавил, что не скажет, что у них 100% в ТЦК перемещены. Однако в ротах охраны находится весь личный состав, перемещенный из боевых воинских частей.
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