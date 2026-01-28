Военный учет в Украине - можно ли стать на учет онлайн

Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК

Гражданин, которому исполнилось 25 лет, не сможет стать на воинский учет в онлайн-режиме. Но существует вариант, когда в территориальный центр комплектования все же не придется идти.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Онлайн-постановка на воинский учет в онлайн-режиме

Все граждане Украины мужского пола должны после 17-летнего возраста находиться на воинском учете.

К юристам обратился гражданин, который по состоянию на начало 2026 года не состоит на учете в ТЦК.

Мужчина поинтересовался, может ли он стать на воинский учет дистанционно, онлайн.

"По состоянию на сейчас такой практики не существует, поскольку онлайн постановка на учет не предусмотрена законодательством", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Другой адвокат, Вячеслав Кирда, подтвердил невозможность такого шага, подчеркнув возрастные особенности.

"Если по возрасту Вы военнообязанный, то стать на воинский учет онлайн, к сожалению, невозможно", — подчеркнул Кирда.

Как стать на учет без визита в ТЦК

Юрий Айвазян предположил, что в ситуации этого гражданина есть один вариант, когда он будет взят на учет, не посещая территориальный центр комплектования.

"Единственное, на что Вы можете рассчитывать — это на то, что Вас поставят на учет по месту регистрации автоматически", — отметил адвокат.

Впрочем, такая ситуация не является очевидной, поэтому такому гражданину, скорее всего, придется-таки посетить ТЦК.

