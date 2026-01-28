Відео
Головна Мобілізація Стати на військовий облік онлайн — чи реально це в 2026 році

Стати на військовий облік онлайн — чи реально це в 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 20:00
Військовий облік в Україні - чи можна стати на облік онлайн
Громадянин у територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК

Громадянин, якому виповнилося 25 років, не зможе стати на військовий облік у онлайн-режимі. Але існує варіант, коли до територіального центру комплектування все ж не доведеться іти.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Онлайн-постановка на військовий облік

Усі громадяни України чоловічої статі мають після 17-річного віку перебувати на військовому обліку.

До юристів звернувся громадянин, який станом на початок 2026 року не перебуває на обліку в ТЦК.

Чоловік поцікавився, чи може він стати на військовий облік дистанційно, онлайн.

"Станом на зараз такої практики не існує, оскільки онлайн постановка на облік не передбачена законодавством", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, підтвердив неможливість такого кроку, підкресливши вікові особливості.

"Якщо за віком Ви військовозобов'язаний, то стати на військовий облік онлайн, на жаль, неможливо", — наголосив Кирда.

Як стати на облік без візиту до ТЦК

Юрій Айвазян припустив, що у ситуації цього громадянина є один варіант, коли він буде взятий на облік, не відвідуючи територіальний центр комплектування.

"Єдине, на що Ви можете розраховувати — це на те, що Вас поставлять на облік за місцем реєстрації автоматично", — зазначив адвокат.

Втім, така ситуація не є очевидною, тому такому громадянину, скоріш за все, доведеться-таки відвідати ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки днів має військовозобов'язаний, щоб стати на облік.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна стати на військовий облік в ТЦК з-за кордону.

онлайн-послуги військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
