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Стать на военный учет без прописки — возможно ли это

15 июля 2024 21:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военный учет, разрешает ли закон стать на учет без регистрации в ЦПАУ
В территориальном центре комплектования. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинские мужчины должны стоять на военном учете, независимо от наличия государственной регистрации (так называемой прописки). В случае, если человек живет не по месту регистрации как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), такому военнообязанному нужно стать на учет в ТЦК по месту жительства, указанному в справке ВПЛ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Украинское законодательство требует от всех военнообязанных мужчин состоять на военном учете по месту регистрации.

Но в условиях войны не все мужчины живут по месту регистрации — в частности, есть внутренне перемещенные лица, вынужденные уехать в другой регион Украины. Юристы объяснили, что им делать в такой ситуации.

Что делать мужчинам-ВПЛ

Юрий Айвазян подчеркнул, что не видит никаких проблем в том, чтобы стать на военный учет без государственной регистрации, особенно если это касается внутренне перемещенных лиц.

"Обратитесь в ТЦК по месту жительства, указанному в справке ВПЛ", — порекомендовал юрист.

Напомним, что военнообязанные граждане могут встать на военный учет по месту фактического проживания. Для этого они должны уведомить ТЦК по месту предварительной регистрации о взятии на учет заказным письмом.

Добавим, что в Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации . Он содержит ряд новых норм, касающихся и выдачи повесток и введения огромных штрафов за неявку в ТЦК.

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