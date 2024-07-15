Військовий облік, чи довзоляє закон стати на облік без реєстрації у ЦНАПі

У територіальному центрі комплектування. Фото: УНІАН

Українські чоловіки мусять стояти на військовому обліку незалежно від наявності державної реєстрації (так званої прописки). У випадку, якщо людина живе не за місцем реєстрації як внутрішньо переміщена особа (ВПО), такому військовозобов’язаному треба стати на облік у ТЦК за місцем проживання, яке вказане у довідці ВПО.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Українське законодавство вимагає від усіх військовозобов’язаних чоловіків перебувати на військовому обліку за місцем реєстрації.

Але в умовах війни не усі чоловіки живуть за місцем реєстрації — зокрема, є внутрішньо переміщені особи, які змушені були виїхати в інший регіон України. Юристи пояснили, що їм робити в такій ситуації.

Що робити чоловікам-ВПО

Юрій Айвазян підкреслив, що не бачить жодних проблем у тому, щоб стати на військовий облік без державної реєстрації — особливо якщо це стосується внутрішньо переміщених осіб.

"Зверніться до ТЦК за місцем проживання, вказаним у довідці ВПО", — порекомендував юрист.

Нагадаємо, що військовозобов’язані громадяни можуть стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. Для цього вони повинні повідомити ТЦК за місцем попередньої реєстрації про взяття на облік рекомендованим листом.

Додамо, що в Україні з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він містить низку нових норм, які стосуються і видачі повісток і запровадження величезних штрафів за неявку в ТЦК.