Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Статистика о случаях СЗЧ несовершенна — нардеп указал нюанс

Статистика о случаях СЗЧ несовершенна — нардеп указал нюанс

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 13:46
В Украине возросло количество случаев СОЧ — нардеп объяснил причину
Фото: Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады им. Холодного Яра Вооруженных Сил Украины

В Украине обновили статистику случаев самовольного оставления части (СОЧ) и дезертирства, которая значительно превысила показатели по сравнению с предыдущими годами. Однако, рост количества дел о дезертирстве и СОЧ не всегда отражает реальное количество людей, поскольку в статистику попадают дубликаты и ложные записи.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Федиенко в эфире программы "Вечер.LIVE".

Реклама
Читайте также:

Нардеп объяснил, как хаос в документировании портит статистику о СОЧ

Нардеп сказал, что зафиксированы случаи, когда один и тот же человек мог фигурировать в отчетах трижды из-за того, что возвращался на службу несколько раз, или же дело открывали сразу после исчезновения на поле боя, а впоследствии выяснялось, что боец был ранен и находился в госпитале под другим подразделением.

Федиенко отметил, что важно отличать количество дел от количества реальных людей и официальные структуры, которые содержатся за государственные средства, должны тщательно проверять данные.

По его наблюдению, в выборочном исследовании десяти кейсов пять оказались дублированными, что, по мнению депутата, может существенно уменьшить показатели при корректной верификации.

Политик также коснулся более широкого контекста: часть проблем связана с внутренней структурой подразделений и профессионализмом личного состава, ведь значительная часть армии сформирована из гражданских специалистов, которые иногда пытаются переносить свой предыдущий опыт на военную службу.

"Это подразделения, которые говорят: "Мы не хотим, например, воевать с этим командиром, потому что он дает бессмысленные приказы". Я иду к командиру, говорю: "Что же ты даешь бессмысленные приказы?" Он говорит: "А что мне делать? У меня приказ сверху, например, захватить какой-то участок. У меня есть силы и средства. Силы — это люди, средства — это какое-то там оружие поражения. Ну, мне надо его выполнять, это приказ, это армия. Армия в первую очередь держится на дисциплине", — сообщил нардеп.

Отдельно Федиенко указал на тенденции мотивационных изменений среди военных: год назад многие бойцы переходили из пехоты в операторы беспилотников из-за большей вероятности сохранения жизни.

Напомним, ранее заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин объяснил в чем, по его мнению, трудности уменьшить количество случаев СОЧ.

Также командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский высказывался о том, почему воины идут в СОЧ и как этому помочь.

ВСУ мобилизация военнослужащие СОЧ статистика
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации