В Украине возросло количество случаев СОЧ — нардеп объяснил причину

Фото: Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады им. Холодного Яра Вооруженных Сил Украины

В Украине обновили статистику случаев самовольного оставления части (СОЧ) и дезертирства, которая значительно превысила показатели по сравнению с предыдущими годами. Однако, рост количества дел о дезертирстве и СОЧ не всегда отражает реальное количество людей, поскольку в статистику попадают дубликаты и ложные записи.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Федиенко в эфире программы "Вечер.LIVE".

Реклама

Читайте также:

Нардеп объяснил, как хаос в документировании портит статистику о СОЧ

Нардеп сказал, что зафиксированы случаи, когда один и тот же человек мог фигурировать в отчетах трижды из-за того, что возвращался на службу несколько раз, или же дело открывали сразу после исчезновения на поле боя, а впоследствии выяснялось, что боец был ранен и находился в госпитале под другим подразделением.

Федиенко отметил, что важно отличать количество дел от количества реальных людей и официальные структуры, которые содержатся за государственные средства, должны тщательно проверять данные.

По его наблюдению, в выборочном исследовании десяти кейсов пять оказались дублированными, что, по мнению депутата, может существенно уменьшить показатели при корректной верификации.

Политик также коснулся более широкого контекста: часть проблем связана с внутренней структурой подразделений и профессионализмом личного состава, ведь значительная часть армии сформирована из гражданских специалистов, которые иногда пытаются переносить свой предыдущий опыт на военную службу.

"Это подразделения, которые говорят: "Мы не хотим, например, воевать с этим командиром, потому что он дает бессмысленные приказы". Я иду к командиру, говорю: "Что же ты даешь бессмысленные приказы?" Он говорит: "А что мне делать? У меня приказ сверху, например, захватить какой-то участок. У меня есть силы и средства. Силы — это люди, средства — это какое-то там оружие поражения. Ну, мне надо его выполнять, это приказ, это армия. Армия в первую очередь держится на дисциплине", — сообщил нардеп.

Отдельно Федиенко указал на тенденции мотивационных изменений среди военных: год назад многие бойцы переходили из пехоты в операторы беспилотников из-за большей вероятности сохранения жизни.

Напомним, ранее заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин объяснил в чем, по его мнению, трудности уменьшить количество случаев СОЧ.

Также командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский высказывался о том, почему воины идут в СОЧ и как этому помочь.