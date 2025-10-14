Сколько зафиксировано случаев СОЧ и дезертирства в Украине — ответ Офиса генпрокурора

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

С января 2022 года по сентябрь 2025 в Украине было зафиксировано более 230 тысяч уголовных дел за самовольное оставление части. Кроме того, еще более 53 тысяч — за дезертирство.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на запрос в Офис генпрокурора во вторник, 14 октября.

Реклама

Читайте также:

СОЧ и дезертирство в Украине

В Офисе генпрокурора рассказали, что с января 2022 года по сентябрь этого года зафиксировано 235 646 уголовных производств по СОЧ, а за дезертирство — 53 954.

Статистика зарегистрированных уголовных производств за СОЧ и дезертирство. Фото: "Украинская правда"

Известно, что с января 2022 года до сентября 2024-го правоохранительные органы открыли около 60 тысяч производств по СОЧ и почти 30 тысяч — по фактам дезертирства.

Напомним, глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко заявил, что сейчас ключевой задачей является реформа армейской системы.

Ранее в Полтавской области судили военного, который трижды совершил СОЧ из-за лечения и собственных дел.