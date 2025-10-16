В Україні зросла кількість випадків СЗЧ — нардеп пояснив причину

Фото: Прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади ім. Холодного Яру Збройних Сил України

В Україні оновили статистику випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) та дезертирства, яка значно перевищила показники у порівнянні з попередніми роками. Проте, зростання кількості справ про дезертирство та СЗЧ не завжди відображає реальну кількість людей, оскільки в статистику потрапляють дублікати та помилкові записи.

Про це повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко в ефірі програми "Вечір.LIVE".

Нардеп сказав, що зафіксовані випадки, коли одна й та сама особа могла фігурувати в звітах тричі через те, що поверталася на службу кілька разів, або ж справу відкривали відразу після зникнення на полі бою, а згодом з'ясовувалося, що боєць був поранений і перебував у шпиталі під іншим підрозділом.

Федієнко наголосив, що важливо відрізняти кількість справ від кількості реальних людей і що офіційні структури, які утримуються за державні кошти, мають ретельно перевіряти дані.

За його спостереженням, у вибірковому дослідженні десяти кейсів п’ять виявилися дублікованими, що, на думку депутата, може суттєво зменшити показники при коректній верифікації.

Політик також торкнувся ширшого контексту: частина проблем пов’язана із внутрішньою структурою підрозділів та професійністю особового складу, адже значна частина армії сформована з цивільних фахівців, які інколи намагаються переносити свій попередній досвід на військову службу.

"Це підрозділи, які кажуть: "Ми не хочемо, наприклад, воювати з цим командиром, бо він дає безглузді накази". Я йду до командира, кажу: "Що ж ти даєш безглузді накази?" Він каже: "А що мені робити? У мене наказ зверху, наприклад, захопити якусь ділянку. У мене є сили та засоби. Сили — це люди, засоби — це якась там зброя ураження. Ну, мені треба її виконувати, це наказ, це армія. Армія в першу чергу тримається на дисципліні", — повідомив нардеп.

Окремо Федієнко вказав на тенденції мотиваційних змін серед військових: рік тому багато бійців переходили з піхоти в оператори безпілотників через більшу ймовірність збереження життя.

Нагадаємо, раніше заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін пояснив у чому, на його думку, труднощі зменшити кількість випадків СЗЧ.

Також командир розвідувального підрозділу ЗСУ Денис Ярославський висловлювався про те, чому воїни ідуть в СЗЧ та як цьому зарадити.