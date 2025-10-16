Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Статистика про випадки СЗЧ недосконала — нардеп вказав нюанс

Статистика про випадки СЗЧ недосконала — нардеп вказав нюанс

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 13:46
В Україні зросла кількість випадків СЗЧ — нардеп пояснив причину
Фото: Прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади ім. Холодного Яру Збройних Сил України

В Україні оновили статистику випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) та дезертирства, яка значно перевищила показники у порівнянні з попередніми роками. Проте, зростання кількості справ про дезертирство та СЗЧ не завжди відображає реальну кількість людей, оскільки в статистику потрапляють дублікати та помилкові записи. 

Про це повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко в ефірі програми "Вечір.LIVE".

Реклама
Читайте також:

Нардеп пояснив, як хаос у документуванні псує статистику про СЗЧ

Нардеп сказав, що зафіксовані випадки, коли одна й та сама особа могла фігурувати в звітах тричі через те, що поверталася на службу кілька разів, або ж справу відкривали відразу після зникнення на полі бою, а згодом з'ясовувалося, що боєць був поранений і перебував у шпиталі під іншим підрозділом.

Федієнко наголосив, що важливо відрізняти кількість справ від кількості реальних людей і що офіційні структури, які утримуються за державні кошти, мають ретельно перевіряти дані.

За його спостереженням, у вибірковому дослідженні десяти кейсів п’ять виявилися дублікованими, що, на думку депутата, може суттєво зменшити показники при коректній верифікації. 

Політик також торкнувся ширшого контексту: частина проблем пов’язана із внутрішньою структурою підрозділів та професійністю особового складу, адже значна частина армії сформована з цивільних фахівців, які інколи намагаються переносити свій попередній досвід на військову службу.

"Це підрозділи, які кажуть: "Ми не хочемо, наприклад, воювати з цим командиром, бо він дає безглузді накази". Я йду до командира, кажу: "Що ж ти даєш безглузді накази?" Він каже: "А що мені робити? У мене наказ зверху, наприклад, захопити якусь ділянку. У мене є сили та засоби. Сили — це люди, засоби — це якась там зброя ураження. Ну, мені треба її виконувати, це наказ, це армія. Армія в першу чергу тримається на дисципліні", — повідомив нардеп.

Окремо Федієнко вказав на тенденції мотиваційних змін серед військових: рік тому багато бійців переходили з піхоти в оператори безпілотників через більшу ймовірність збереження життя.

Нагадаємо, раніше заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін пояснив у чому, на його думку, труднощі зменшити кількість випадків СЗЧ.

Також командир розвідувального підрозділу ЗСУ Денис Ярославський висловлювався про те, чому воїни ідуть в СЗЧ та як цьому зарадити. 

ЗСУ мобілізація військовослужбовці СЗЧ статистика
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації