Обновление военно-учетных данных в Резерв+, варианты статусов военнообязанных

Статус "Требует уточнения" в "Резерв+" — что делать военнообязанным
У части военнообязанных после обновления военно-учетных данных через мобильное приложение "Резерв+" появился статус "Требует уточнения". Впрочем, отмечают юристы, военнообязанные в таком случае не должны предпринимать никаких дополнительных действий.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Обновление данных через "Резерв+"
В Украине продолжается процесс обновления военно-учетных данных.
Часть украинских военнообязанных обновляют данные через мобильное приложение "Резерв+".
В этой связи у граждан возникают многочисленные вопросы.
Что делать тем, у кого появился статус "Требует уточнения"
Так, у части военнообязанных после обновления данных в "Резерве+" появляется статус "Требует уточнения".
Юрий Айзвазян указал, что в такой ситуации никаких дополнительных действий предпринимать не стоит.
"Вы выполнили свой долг по обновлению данных", — подчеркнул юрист.
Напомним, что ранее Министерство обороны Украины изменило позицию по продлению сроков обновления учетных данных в ТЦК. В последний день, когда еще можно уточнить данные, остается 16 июля.
Добавим, процесс обновления военно-учетных данных в Украине касается не только граждан, состоящих на военном учете. Те люди, которые были сняты с военного учета, тоже должны обратиться в ТЦК и обновить свои данные.
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