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Статус "Требует уточнения" в "Резерв+" — что делать военнообязанным

2 июля 2024 14:01
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Обновление военно-учетных данных в Резерв+, варианты статусов военнообязанных
Обновление данных в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У части военнообязанных после обновления военно-учетных данных через мобильное приложение "Резерв+" появился статус "Требует уточнения". Впрочем, отмечают юристы, военнообязанные в таком случае не должны предпринимать никаких дополнительных действий.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Обновление данных через "Резерв+"

В Украине продолжается процесс обновления военно-учетных данных.

Часть украинских военнообязанных обновляют данные через мобильное приложение "Резерв+".

В этой связи у граждан возникают многочисленные вопросы.

Что делать тем, у кого появился статус "Требует уточнения"

Так, у части военнообязанных после обновления данных в "Резерве+" появляется статус "Требует уточнения".

Юрий Айзвазян указал, что в такой ситуации никаких дополнительных действий предпринимать не стоит.

"Вы выполнили свой долг по обновлению данных", — подчеркнул юрист.

Напомним, что ранее Министерство обороны Украины изменило позицию по продлению сроков обновления учетных данных в ТЦК. В последний день, когда еще можно уточнить данные, остается 16 июля.

Добавим, процесс обновления военно-учетных данных в Украине касается не только граждан, состоящих на военном учете. Те люди, которые были сняты с военного учета, тоже должны обратиться в ТЦК и обновить свои данные.

военный учет мобилизация военнообязанные юристы резерв

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