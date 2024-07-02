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Статус "Потребує уточнення" в "Резерв+" — що робити військовозобов'язаним

2 липня 2024 14:01
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Оновлення військово-облікових даних у Резерв+, варіанти статусів військовозобов'язаних
Оновлення даних у "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У частини військовозобов’язаних після оновлення військово-облікових даних через мобільний застосунок "Резерв+" з’явився статус "Потребує уточнення". Втім, зазначають правники, військовозобов’язані у такому випадку не повинні робити жодних додаткових дій.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Оновлення даних через "Резерв+"

В Україні продовжується процес оновлення військово-облікових даних.

Частина українських військовозобов’язаних оновлюють дані через мобільний застосунок "Резерв+".

У зв’язку з цим у громадян виникають численні питання.

Що робити тим, у кого з’явився статус "Потребує уточнення"

Так, у частини військовозобов’язаних після оновлення даних у "Резерв+" з’являється статус "Потребує уточнення".

Юрій Айзвазян вказав, що у такій ситуації ніяких додаткових дій робити не варто.

"Ви виконали свій обов'язок щодо оновлення даних", — наголосив юрист.

Нагадаємо, що раніше Міністерство оборони України змінило позицію щодо продовження термінів оновлення облікових даних в ТЦК. Останнім днем, коли ще можна уточнити дані, залишається 16 липня.

Додамо, процес оновлення військово-облікових даних в Україні стосується не тільки тих громадян, які перебувають на військовому обліку. Ті люди, які були зняті з військового обліку, теж мають звернутися до ТЦК і оновити свої дані.

військовий облік мобілізація військовозобов'язані юристи резерв

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