Что означает статус Солдат резерва в Резерв+ и грозит ли мобилизация

Приложение Резерв+. Фото: Новости.LIVE

Иногда у граждан, которым исполнилось 25 лет появляется запись "Солдат резерва" в приложении "Резерв+", хотя срочной службы или ВВК некоторые не проходили и даже имеют действующее бронирование. Юрист заверил, что такой статус не представляет угрозы и не означает автоматического вызова в ТЦК и СП.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Почему в "Резерв+" появился статус "Солдат резерва"

По словам эксперта, статус "Солдат резерва" в "Резерв+" часто связан с неполнотой учетных данных в системе, а не с прямым решением о мобилизации. Также он отметил, что сейчас базовую общевойсковую подготовку (БОВП) проходят только студенты высших учебных заведений. Для других категорий военнообязанных, которые не служили, такая возможность не предусмотрена.

Юрист пояснил, что обозначение ВОС-999 означает военно-учетную специальность, которую присваивают тем, кто не проходил военной службы или учебных сборов. Эта норма содержится в приказе Минобороны №317 от 7 сентября 2020 года, принятом в соответствии со статьей 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Такое кодирование позволяет государству ориентировочно оценивать количество военнообязанных, которым в случае призыва может понадобиться базовая подготовка.

Могут ли граждан лишить брони из-за непройденной ВВК

Специалист уточнил, что лица с действующим бронированием не подлежат мобилизации, а непрохождение ВВК не является основанием для аннулирования отсрочки.

Он также отметил, что пройти медкомиссию можно без посещения ТЦК — достаточно подать запрос в приложении "Резерв+". Все результаты автоматически передаются в территориальный центр. Если же электронное направление по определенным причинам не сформируется, тогда необходимо обратиться непосредственно в ТЦК.

После подачи запроса через "Резерв+" гражданин в течение суток получает уведомление с номером и датой регистрации направления, а также адресом учреждения здравоохранения, закрепленного за его РТЦК. Этого документа достаточно для прохождения ВВК. Направление может быть выдано как в больницу, закрепленную за ТЦК, так и в саму комиссию в ТЦК, хотя второй вариант встречается редко.

Срок прохождения ВВК составляет шесть дней, однако может быть продлен до 14 в случае проведения дополнительных обследований или лабораторных анализов для уточнения состояния здоровья.

Также юристы объяснили, что делать, если в "Резерв+" в графе "ВЛК" стоит прочерк и что это значит.

Напомним, в Украине прекратили выдавать отсрочки в бумажном формате. Есть установленный образец документа, который подтверждает наличие отсрочки.