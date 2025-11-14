Що означає статус Солдат резерву в Резерв+ і чи загрожує мобілізація

Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Інколи у громадян, яким виповнилось 25 років з'являється запис "Солдат резерву" у застосунку "Резерв+", хоча строкової служби чи ВЛК дехто не проходив і навіть має чинне бронювання. Юрист запевнив, що такий статус не становить загрози та не означає автоматичного виклику до ТЦК і СП.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій.

Чому в "Резерв+" з'явився статус "Солдат резерву"

За словами експерта, статус "Солдат резерву" у "Резерв+" часто пов’язаний із неповнотою облікових даних у системі, а не з прямим рішенням про мобілізацію. Також він наголосив, що нині базову загальновійськову підготовку (БЗВП) проходять лише студенти закладів вищої освіти. Для інших категорій військовозобов’язаних, які не служили, така можливість не передбачена.

Юрист пояснив, що позначення ВОС-999 означає військово-облікову спеціальність, яку присвоюють тим, хто не проходив військової служби або навчальних зборів. Ця норма міститься в наказі Міноборони №317 від 7 вересня 2020 року, ухваленому відповідно до статті 39 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Таке кодування дає змогу державі орієнтовно оцінювати кількість військовозобов’язаних, яким у разі призову може знадобитися базова підготовка.

Чи можуть громадян позбавити броні через непройдену ВЛК

Фахівець уточнив, що особи з чинним бронюванням не підлягають мобілізації, а непроходження ВЛК не є підставою для анулювання відстрочки.

Він також зазначив, що пройти медкомісію можна без відвідування ТЦК — достатньо подати запит у застосунку "Резерв+". Усі результати автоматично передаються до територіального центру. Якщо ж електронне направлення з певних причин не сформується, тоді необхідно звернутися безпосередньо до ТЦК.

Після подання запиту через "Резерв+" громадянин протягом доби отримує сповіщення із номером і датою реєстрації направлення, а також адресою закладу охорони здоров’я, закріпленого за його РТЦК. Цього документа достатньо для проходження ВЛК. Направлення може бути видане як до лікарні, закріпленої за ТЦК, так і до самої комісії у ТЦК, хоча другий варіант трапляється рідко.

Строк проходження ВЛК становить шість днів, однак може бути подовжений до 14 у разі проведення додаткових обстежень чи лабораторних аналізів для уточнення стану здоров’я.

Також юристи пояснили, що робити, якщо у "Резерв+" в графі "ВЛК" стоїть прочерк і що це означає.

Нагадаємо, в Україні припинили видавати відстрочки у паперовому форматі. Є встановлений зразок документа, який підтверджує наявність відстрочки.