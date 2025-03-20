Статус в розыске в Резерв+ - что ждет гражданина Украины

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если гражданин, который, находясь за границей, имеет отсрочку от мобилизации, то он может спокойно вернуться даже при наличии статуса "В розыске" в приложении "Резерв+". Единственное, что может грозить такому гражданину — это штраф за вероятное нарушение учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

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Статус "В розыске" в "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который, находясь за границей, обнаружил, что в приложении "Резерв+" он объявлен в розыск, при этом имеет отсрочку.

Гражданин поинтересовался, что его может ждать после возвращения в Украину.

"Учитывая, что вы имеете отсрочку, вам ничего не угрожает", — заверил гражданина юрист Евгений Корнийчук.

Если же отсрочка до возвращения из Украины завершится, то гражданину необходимо будет собрать документы, необходимые для продолжения или нового оформления отсрочки.

За что могут оштрафовать с таким статусом

Но, подчеркнул Евгений Корнийчук, существует вариант, когда такой гражданин будет оштрафован.

"Единственное, что, возможно, вам поступала повестка по почте, которую вы не получили. В таком случае на вас могут наложить штраф в размере 17 тысяч гривен", — пояснил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, как именно в приложении "Резерв+" узнать о том, находишься ли ты в розыске.

Добавим, мы сообщали о том, что означает статус "Снято" в приложении "Резерв+".