Мобілізація 2025 — хто може отримати відстрочку з 1 квітня

Хто може отримати відстрочку з 1 квітня — роз'яснення
Чинне законодавство в Україні передбачає низку підстав для отримання відстрочки від мобілізації. Це дозволяє врахувати обставини кожного громадянина та звільнити їх від призову на підставі поважних причин.
Хто може отримати відстрочку від мобілізації з 1 квітня, пише NV.
Відстрочка від мобілізації з 1 квітня
До основних підстав для отримання відстрочки від мобілізації відносяться:
- стан здоров'я;
- сімейні обставини (якщо є діти, які потребують догляду або є єдиним опікуном непрацездатних родичів, громадяни можуть отримати відстрочку);
- професійні причини (представники критичних підприємств можуть отримати бронювання);
- інші підстави (отримати відстрочку також можуть студенти, аспіранти та інші категорії, які не завершили навчання).
Як отримати відстрочку
Якщо у громадянина є підстави для відстрочки, потрібно подати заяву на ім'я голови районного чи міського ТЦК. Заява оформлюється за встановленою формою і до неї додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або їх завірені копії. Заява обов’язково має бути зареєстрована.
Якщо військовозобов'язані є державними службовцями чи заброньованими працівниками, то організації зобов'язані оформлювати їм відстрочку. Документи для цього подаються в ТЦК, який відповідає за місце розташування цих установ.
Водночас відстрочка від призову надається громадянам не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України, тобто три місяці. У разі продовження строку проведення мобілізації відбувається перевірка підстав у військовозобов'язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.
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