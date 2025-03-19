Мобілізація 2025 — хто може отримати відстрочку з 1 квітня

Військовий на ВЛК. Фото: armyinform

Чинне законодавство в Україні передбачає низку підстав для отримання відстрочки від мобілізації. Це дозволяє врахувати обставини кожного громадянина та звільнити їх від призову на підставі поважних причин.

Хто може отримати відстрочку від мобілізації з 1 квітня, пише NV.

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Відстрочка від мобілізації з 1 квітня

До основних підстав для отримання відстрочки від мобілізації відносяться:

стан здоров'я;

сімейні обставини (якщо є діти, які потребують догляду або є єдиним опікуном непрацездатних родичів, громадяни можуть отримати відстрочку);

професійні причини (представники критичних підприємств можуть отримати бронювання);

інші підстави (отримати відстрочку також можуть студенти, аспіранти та інші категорії, які не завершили навчання).

Як отримати відстрочку

Якщо у громадянина є підстави для відстрочки, потрібно подати заяву на ім'я голови районного чи міського ТЦК. Заява оформлюється за встановленою формою і до неї додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або їх завірені копії. Заява обов’язково має бути зареєстрована.

Якщо військовозобов'язані є державними службовцями чи заброньованими працівниками, то організації зобов'язані оформлювати їм відстрочку. Документи для цього подаються в ТЦК, який відповідає за місце розташування цих установ.

Водночас відстрочка від призову надається громадянам не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України, тобто три місяці. У разі продовження строку проведення мобілізації відбувається перевірка підстав у військовозобов'язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснила, що робити та куди звертатися українцям, якщо їм відмовили у відстрочці.

Крім того, ми повідомляли, коли хворого на гемофілію не можуть мобілізувати.