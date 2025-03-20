Статус у розшуку в Резерв+ - що чекає на громадянина України

Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Якщо громадянин, який, перебуваючи за кордоном, має відстрочку від мобілізації, то він може спокійно повернутися навіть за наявності статусу "У розшуку" в застосунку "Резерв+". Єдине, що може загрожувати такому громадянину — це штраф за імовірне порушення обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

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Статус "У розшуку" в "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який, перебуваючи за кордоном, виявив, що у застосунку "Резерв+" він оголошений у розшук, при цьому має відстрочку.

Громадянин поцікавився, що на нього може чекати після повернення до України.

"Враховуючи, що ви маєте відстрочку, вам нічого не загрожує", — запевнив громадянина юрист Євген Корнійчук.

Якщо ж відстрочка до повернення з України завершиться, то громадянину необхідно буде зібрати документи, потрібні для продовження чи нового оформлення відстрочки.

За що можуть оштрафувати з таким статусом

Та, підкреслив Євген Корнійчук, існує варіант, коли такий громадянин буде оштрафований.

"Єдине, що, можливо, вам надходила повістка поштою, яку ви не отримали. В такому випадку на вас можуть накласти штраф у розмірі 17 тисяч гривень", — пояснив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як саме у застосунку "Резерв+" дізнатися про те, чи перебуваєш ти в розшуку.

Додамо, ми повідомляли про те, що означає статус "Знято" в застосунку "Резерв+".