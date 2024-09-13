Участник боевых действий – статус УБД – УБД для членов добровольческих формирований

Удостоверение участника боевых действий. Фото: pon.org.ua

Члены неофициальных добровольческих структур, принимавших участие в отражении российской агрессии, также имеют право на статус участника боевых действий, как и военнослужащие Вооруженных сил Украины. Для этого они должны дать показания не менее двух коллег по добровольческому формированию.

Об этом идет речь в материале на сайте vkp.ua.

Читайте также:

УБД через свидетельства

Статус участника боевых действий имеют право получить не только военнослужащие Вооруженных сил Украины и других официальных силовых структур, но и добровольческие структуры, появившиеся после начала полномасштабной войны.

Для этого нужно дать показания не менее двух свидетелей, принимавших участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России против Украины, находясь непосредственно в районах осуществления указанных мер, о периоде непосредственного участия этих лиц.

Как должны быть оформлены показания

Свидетельства об участии тех или иных людей в неофициальных добровольческих формированиях должны быть оформлены соответствующим образом.

Во-первых, подписи свидетелей должны быть заверены нотариально.

Также свидетелям должен быть установлен статус УБД и/или статус личности с инвалидностью в результате войны.

Свидетели должны иметь документальное подтверждение своего участия в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России против Украины, за период, о котором они свидетельствуют.