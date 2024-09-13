Участник боевых действий – статус УБД – УБД для членов добровольческих формирований

Статус УБД — как его могут получить члены добровольческих формирований
Члены неофициальных добровольческих структур, принимавших участие в отражении российской агрессии, также имеют право на статус участника боевых действий, как и военнослужащие Вооруженных сил Украины. Для этого они должны дать показания не менее двух коллег по добровольческому формированию.
Об этом идет речь в материале на сайте vkp.ua.
УБД через свидетельства
Статус участника боевых действий имеют право получить не только военнослужащие Вооруженных сил Украины и других официальных силовых структур, но и добровольческие структуры, появившиеся после начала полномасштабной войны.
Для этого нужно дать показания не менее двух свидетелей, принимавших участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России против Украины, находясь непосредственно в районах осуществления указанных мер, о периоде непосредственного участия этих лиц.
Как должны быть оформлены показания
Свидетельства об участии тех или иных людей в неофициальных добровольческих формированиях должны быть оформлены соответствующим образом.
Во-первых, подписи свидетелей должны быть заверены нотариально.
Также свидетелям должен быть установлен статус УБД и/или статус личности с инвалидностью в результате войны.
Свидетели должны иметь документальное подтверждение своего участия в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России против Украины, за период, о котором они свидетельствуют.
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