Изменение ТЦК – нужно ли менять документы после смены ТЦК

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если после обновления данных в "Резерв+" у военнообязанного в личных данных появился другой ТЦК, ему не нужно становиться на учет в этом территориальном центре комплектования. Достаточно будет уточнить и исправить данные в "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В некоторых украинских городах граждане, обновив военно-учетные данные в "Резерв+", обнаружили, что их место государственной регистрации оказалось на территории другого территориального центра комплектования, не где гражданин состоит на военном учете.

Граждане обратились к юристам с вопросом о том, что делать в такой ситуации — стоит ли перерегистрироваться в этом ТЦК.

Перерегистрация не требуется

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что этого делать не нужно.

"Нет, нужно оставаться в том ТЦК, где вы стоите на учете", — подчеркнул адвокат.

А вот что точно должен сделать столкнувшийся с такой проблемой военнообязанный — так это внести соответствующие правки в мобильном приложении "Резерв+", чтобы привести информацию, указанную там, в соответствие с настоящим положением вещей.