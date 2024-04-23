Статус УБД — как оформить право на льготы с 1 мая

Военнослужащие ВСУ. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

В Украине по состоянию на 22 августа 2023 насчитывалось около миллиона участников боевых действий. Льготы для УБД доступны военным и ветеранам, которые оформили соответствующее удостоверение, а пользоваться ими имеют право не только сами участники УБД, но и некоторые их родственники.

Что дает такой статус и как его получить с 1 мая читайте в материале Новини.LIVE.

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Что дает статус УБД

Такой статус дает возможность со скидкой или бесплатно получить медобслуживание, коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте, снижение налогов и соцпомощь.

Чтобы их получить, участники боевых действий должны сначала оформить соответствующий статус и получить удостоверение. Далее они должны обратиться в Пенсионный фонд независимо от места регистрации и подать следующие заявления:

о внесении лица в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;

об установлении льготы

Заявление о льготах по УБД можно отправить:

в любой действующий сервисный центр Пенсионного фонда по Украине;

отправить по почте;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

в приложении "Дія" с помощью "Дія.Підпис".

Какие льготы есть у участников боевых действий

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" утверждены, какие льготы дает УБД.

Медобслуживание:

бесплатное получение лекарства, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения. Порядок предоставления путевок, размер и порядок выплаты компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения определяются Кабмином;

пользование при выходе на пенсию (независимо от времени ухода на пенсию) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены за предыдущим местом работы;

ежегодное медобследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередной госпитализации.

Коммунальные льготы:

75% скидки на оплату за пользование жильем (квартплату) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10, 5 кв. метра на семью);

75% скидки на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, водо- и газоснабжение и т.п.) и использование сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;

для семей из нетрудоспособных лиц предоставляется 75% скидки за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отопительной площади (42 кв. метра на каждого человека, имеющего право на скидку платы, и 21 кв. метр на семью);

первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом;

участники боевых действий, которые были ранены, контужены или покалечены во время участия в боевых действиях или при исполнении обязанностей военной службы, обеспечиваются жилплощадью, в том числе на средства жилплощади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в распоряжение местных советов и администраций в течение двух лет со дня взятия на квартирный учет;

получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ссуды в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства. Указанные ссуды предоставляются в порядке, определяемом КМУ;

первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов;

внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередная установка на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20% от тарифов стоимости основных и 50% дополнительных работ). Абонементная плата за использование телефона устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.

Социальные и налоговые льготы:

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;

использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением зарплаты сроком 14 календарных дней в году;

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации;

по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством;

первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общепита, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта;

внеочередное обслуживание учреждениями и учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу. В случае невозможности осуществления такого обслуживания заведениями соцзащиты населения возмещаются расходы, связанные с уходом за ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством;

участникам боевых действий на территории других государств предоставляется преимущественное право на поступление в заведения высшего, профессионального высшего образования, право на внеконкурсное поступление в заведения профессионального (профессионально-технического) образования и на курсы для получения соответствующих профессий.

Льготы на образование:

Участники боевых действий и их дети, в том числе дети, обучающиеся по дневной форме обучения в учреждениях профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования имеют право на:

полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;

льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

бесплатное профессиональное обучение, переподготовку или повышение квалификации в Центрах профессионально-технического образования Госслужбы занятости;

социальную стипендию;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатный доступ в Интернет, систем баз данных в учебных заведениях;

бесплатное проживание в общежитии.

Льготы на проезд:

75% скидки стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутре- и межобластных независимо от расстояния и места жительства при наличии установленного удостоверения. образца, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда ― также электронного билета, выдаваемого на безвозмездной основе;

бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) по железнодорожному, водному, воздушному или междугородному автомобильному транспорту, независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50-процентной скидкой.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины объявили, как будут поощрять украинцев, решивших добровольно мобилизоваться. Один из бонусов – 50% на квартиру в кредит.

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