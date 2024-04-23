Статус УБД — як оформити право на пільги з 1 травня

Військовослужбовці ЗСУ. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

В Україні станом на 22 серпня 2023 року налічувалось близько мільйона учасників бойових дій. Пільги для УБД доступні для військових та ветеранів, які оформили відповідне посвідчення, а користуватись ними мають право не тільки самі учасники УБД, а й деякі їхні родичі.

Що дає такий статус та як його отримати з 1 травня — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Що дає статус УБД

Такий статус надає можливість зі знижкою або безкоштовно отримати медобслуговування, комунальні послуги, проїзд у громадському транспорті, зниження податків та соцдопомогу.

Аби їх отримати, учасники бойових дій повинні спершу оформити відповідний статус та отримати посвідчення. Далі вони мають звернутися до Пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації та подати такі заяви:

про внесення особи до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

про встановлення пільги.

Заяву про пільги по УБД можна відправити:

до будь-якого чинного сервісного центру Пенсійного фонду по Україні;

надіслати поштою;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

у застосунку "Дія" за допомогою "Дія.Підпис".

Які пільги є в учасників бойових дій

Згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту "затверджено, які пільги дає УБД.

Медобслуговування:

безкоштовне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безкоштовне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабміном;

користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

щорічне медобстеження й диспансеризація з залученням необхідних спеціалістів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова шпиталізація.

Комунальні пільги:

75% знижки на оплату за користування житлом (квартплату) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

75% знижки на оплату комунальних послуг (електроенергія, водо- та газопостачання тощо) та користування скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;

для сімей з непрацездатних осіб, надається 75% знижки за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю);

першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;

учасники бойових дій, які були поранені, контужені або скалічені під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі коштом жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням позики протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається КМУ;

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20% від тарифів вартості основних та 50% ― додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів.

Соціальні та податкові пільги:

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки зі збереженням зарплатні терміном 14 календарних днів на рік;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соцзахисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

учасникам бойових дій на території інших держав надається переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти та на курси для одержання відповідних професій.

Пільги на освіту:

Учасники бойових дій та їхні діти, у тому числі діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти мають право на:

повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів;

пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;

безкоштовне професійне навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації у Центрах професійно-технічної освіти Держслужби зайнятості;

соціальну стипендію;

безкоштовне забезпечення підручниками;

безкоштовний доступ до Інтернету, систем баз даних в закладах освіти;

безкоштовне проживання в гуртожитку.

Пільги на проїзд:

75% відсотків знижки вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду ― також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;

безкоштовний проїзд один раз на два роки (туди й назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди й назад) вказаними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України оголосили, як будуть заохочувати українців, які вирішили добровільно мобілізуватися. Один з бонусів — 50% на квартиру в кредит.

Також ми писали про те, хто з українських школярів та дітей дошкільного віку може отримувати пільгове харчування у школах та дитячих садках.