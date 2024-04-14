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Бонуси для нових мобілізованих — заява Мінооборони

14 квітня 2024 01:56
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які пільги будуть для чоловіків, які зараз мобілізуються
Чоловіки йдуть до ТЦК. Фото: Любомир Габруський
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Міноборони будуть заохочувати українців, які вирішили добровільно мобілізуватися. Один із бонусів — 50% на квартиру, якщо людина бере квартиру в кредит. 

Про це у суботу, 13 квітня, в ефірі телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

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Пільги на придбання квартири або автомобіля 

"Треба підтримувати людей, які хочуть вступити до лав ЗСУ і взагалі до Сил оборони. Ті люди, які підписуватимуть контракт, матимуть певні пільги і бонуси. Наприклад, 50% на квартиру, якщо людина бере квартиру в кредит", — сказав Лазуткін.

Ще одна пільга стосується придбання автомобіля. Мобілізованому, якщо він захоче купити авто, виплатять 150 тисяч гривень протягом трьох місяців служби. Також у деяких випадках добровольці будуть звільнятися від виплати пені, уточнив речник МОУ. 

Повну інформацію щодо бонусів для чоловіків, які хочуть вступити до лав ЗСУ, можна знайти у рекрутингових центрах, де не вручатимуть повістки.

Нагадаємо,  представник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що чоловіки після того, як актуалізують чи отримають військово-облікові документи, не повинні вертатися в Україну. 

До слова, 12 квітня у Міноборони заявили, що було проведено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян. Крім того, інформацію про чоловіків призовного віку вже зацифровано в усіх регіонах країни.

війна
ЗСУ
кредити
житло
мобілізація
пільги

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