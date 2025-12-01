Болезни для отсрочки от мобилизации — вот актуальный перечень от юристов

Прохождение ВЛК. Иллюстративное фото: УНИАН

В условиях всеобщей мобилизации все военнообязанные мужчины, которые получают повестки, обязаны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Однако существует перечень болезней и состояний, с которыми ВВК может признать лицо временно непригодным к службе.

Юристы дали разъяснения для ZN.UA относительно этих медицинских оснований.

Реклама

Читайте также:

Перечень состояний: от ОРВИ до переломов и стрессовых расстройств

Юристы объяснили, что временная непригодность является отсрочкой от службы на определенный срок, который необходим для полного выздоровления или стабилизации состояния здоровья.

К болезням и состояниям, с которыми после ВВК могут признать временно непригодным, относятся:

острые инфекционные болезни: включая грипп, COVID, ОРВИ, пневмонию, бронхит и острые кишечные инфекции (срок ВВК: 1-2 месяца до выздоровления);

состояние после хирургических операций: Например, после аппендэктомии, операций на суставах, удаления грыж или лапароскопических операций (срок ВВК: 2-6 месяцев);

обострение хронических заболеваний: гастрит, панкреатит, холецистит, пиелонефрит или хронический бронхит в стадии рецидива (срок ВВК: 1-3 месяца);

травмы и их последствия: Свежие переломы без смещения, растяжение связок, сотрясение головного мозга, а также незажившие послеоперационные швы (срок ВВК: 1-3 месяца, иногда до 6);

состояния после тяжелых инфекций (в частности COVID-19): Нарушение дыхания после пневмонии, тахикардия, астенический синдром (срок ВВК: 1-3 месяца);

нарушения опорно-двигательного аппарата (временные): Протрузии дисков без стойкого неврологического дефицита, острый радикулит, воспалительные процессы в суставах (срок ВВК: 1-2 месяца);

временные психические и стрессовые состояния: Острая реакция на стресс, тревожное расстройство в острой фазе или реактивная депрессия легкой степени (срок ВВК: 1-3 месяца);

эндокринные состояния, требующие стабилизации: Нестабильный сахарный диабет или нарушение функции щитовидной железы в фазе коррекции (срок ВВК: 1-3 месяца);

кардиологические состояния: Новые нарушения ритма, подозрение на гипертоническую болезнь, сердечные боли неизвестного происхождения (срок ВВК: 1-2 месяца);

аллергические состояния и болезни кожи: в стадии обострения (срок ВВК: 1-3 месяца).

Временная непригодность позволяет военнообязанному получить отсрочку на время, необходимое для лечения и восстановления, после чего он должен пройти повторную ВВК.

Напомним, военный не может получить направление на дополнительную госпитализацию через ТЦК. Решение о лечении принимает исключительно ВВК.

Также мы сообщали, что наличие отсрочки не дает права игнорировать повестки от ТЦК и СП. При некоторых условиях могут даже направить на ВВК.