Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Статус "временно непригоден" — кому могут дать отсрочку

Статус "временно непригоден" — кому могут дать отсрочку

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 04:30
Болезни для отсрочки от мобилизации — вот актуальный перечень от юристов
Прохождение ВЛК. Иллюстративное фото: УНИАН

В условиях всеобщей мобилизации все военнообязанные мужчины, которые получают повестки, обязаны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Однако существует перечень болезней и состояний, с которыми ВВК может признать лицо временно непригодным к службе.

Юристы дали разъяснения для ZN.UA относительно этих медицинских оснований.

Реклама
Читайте также:

Перечень состояний: от ОРВИ до переломов и стрессовых расстройств

Юристы объяснили, что временная непригодность является отсрочкой от службы на определенный срок, который необходим для полного выздоровления или стабилизации состояния здоровья.

К болезням и состояниям, с которыми после ВВК могут признать временно непригодным, относятся:

  • острые инфекционные болезни: включая грипп, COVID, ОРВИ, пневмонию, бронхит и острые кишечные инфекции (срок ВВК: 1-2 месяца до выздоровления);
  • состояние после хирургических операций: Например, после аппендэктомии, операций на суставах, удаления грыж или лапароскопических операций (срок ВВК: 2-6 месяцев);
  • обострение хронических заболеваний: гастрит, панкреатит, холецистит, пиелонефрит или хронический бронхит в стадии рецидива (срок ВВК: 1-3 месяца);
  • травмы и их последствия: Свежие переломы без смещения, растяжение связок, сотрясение головного мозга, а также незажившие послеоперационные швы (срок ВВК: 1-3 месяца, иногда до 6);
  • состояния после тяжелых инфекций (в частности COVID-19): Нарушение дыхания после пневмонии, тахикардия, астенический синдром (срок ВВК: 1-3 месяца);
  • нарушения опорно-двигательного аппарата (временные): Протрузии дисков без стойкого неврологического дефицита, острый радикулит, воспалительные процессы в суставах (срок ВВК: 1-2 месяца);
  • временные психические и стрессовые состояния: Острая реакция на стресс, тревожное расстройство в острой фазе или реактивная депрессия легкой степени (срок ВВК: 1-3 месяца);
  • эндокринные состояния, требующие стабилизации: Нестабильный сахарный диабет или нарушение функции щитовидной железы в фазе коррекции (срок ВВК: 1-3 месяца);
  • кардиологические состояния: Новые нарушения ритма, подозрение на гипертоническую болезнь, сердечные боли неизвестного происхождения (срок ВВК: 1-2 месяца);
  • аллергические состояния и болезни кожи: в стадии обострения (срок ВВК: 1-3 месяца).

Временная непригодность позволяет военнообязанному получить отсрочку на время, необходимое для лечения и восстановления, после чего он должен пройти повторную ВВК.

Напомним, военный не может получить направление на дополнительную госпитализацию через ТЦК. Решение о лечении принимает исключительно ВВК.

Также мы сообщали, что наличие отсрочки не дает права игнорировать повестки от ТЦК и СП. При некоторых условиях могут даже направить на ВВК.

военный учет мобилизация отсрочка ВВК ТЦК и СП юристы
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации