Статус "тимчасово непридатний" — кому можуть дати відстрочку

Статус "тимчасово непридатний" — кому можуть дати відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 04:30
Хвороби для відстрочки від мобілізації — ось актуальний перелік від юристів
Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

В умовах загальної мобілізації всі військовозобов'язані чоловіки, які отримують повістки, зобов'язані пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Однак існує перелік хвороб і станів, з якими ВЛК може визнати особу тимчасово непридатною до служби.

Юристи дали роз'яснення для ZN.UA щодо цих медичних підстав.

Читайте також:

Перелік станів: від ГРВІ до переломів та стресових розладів

Юристи пояснили, що тимчасова непридатність є відстрочкою від служби на певний термін, який необхідний для повного одужання або стабілізації стану здоров'я.

До хвороб та станів, з якими після ВЛК можуть визнати тимчасово непридатним, належать:

  • гострі інфекційні хвороби: Включаючи грип, COVID, ГРВІ, пневмонію, бронхіт та гострі кишкові інфекції (термін ВЛК: 1-2 місяці до одужання);
  • стан після хірургічних операцій: Наприклад, після апендектомії, операцій на суглобах, видалення гриж або лапароскопічних операцій (термін ВЛК: 2-6 місяців);
  • загострення хронічних захворювань: гастрит, панкреатит, холецистит, пієлонефрит або хронічний бронхіт у стадії рецидиву (термін ВЛК: 1-3 місяці);
  • травми та їх наслідки: Свіжі переломи без зміщення, розтягнення зв'язок, струс головного мозку, а також незагоєні післяопераційні шви (термін ВЛК: 1-3 місяці, інколи до 6);
  • стани після важких інфекцій (зокрема COVID-19): Порушення дихання після пневмонії, тахікардія, астенічний синдром (термін ВЛК: 1-3 місяці);
  • порушення опорно-рухового апарату (тимчасові): Протрузії дисків без стійкого неврологічного дефіциту, гострий радикуліт, запальні процеси у суглобах (термін ВЛК: 1-2 місяці);
  • тимчасові психічні та стресові стани: Гостра реакція на стрес, тривожний розлад у гострій фазі або реактивна депресія легкого ступеня (термін ВЛК: 1-3 місяці);
  • ендокринні стани, що потребують стабілізації: Нестабільний цукровий діабет або порушення функції щитоподібної залози у фазі корекції (термін ВЛК: 1-3 місяці);
  • кардіологічні стани: Нові порушення ритму, підозра на гіпертонічну хворобу, серцеві болі невідомого походження (термін ВЛК: 1-2 місяці);
  • алергічні стани та хвороби шкіри: у стадії загострення (термін ВЛК: 1-3 місяці).

Тимчасова непридатність дозволяє військовозобов'язаному отримати відстрочку на час, необхідний для лікування та відновлення, після чого він має пройти повторну ВЛК.

Нагадаємо, військовий не може отримати направлення на додаткову госпіталізацію через ТЦК. Рішення щодо лікування ухвалює виключно ВЛК.

Також ми повідомляли, що наявність відстрочки не надає права ігнорувати повістки від ТЦК та СП. За деяких умов можуть навіть направити на ВЛК.

військовий облік мобілізація відстрочка ВЛК ТЦК та СП юристи
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
