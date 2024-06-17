Должны ли военные платить алименты

Военнослужащий с ребенком. Фото: АрміяІнформ

Несмотря на войну, в Украине не отменили алименты на детей. Это связано с тем, что родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия.

Специалисты "Бесплатной правовой помощи" рассказали об особенностях взыскания алиментов с военнослужащего.

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Взыскание алиментов с военнослужащего

Денежное довольствие военнослужащих состоит из следующих видов:

ежемесячные основные виды денежного довольствия (должностный оклад; оклад по воинскому званию; надбавка за выслугу лет);

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (надбавки; доплаты);

единовременные дополнительные виды денежного довольствия (вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение на период действия военного положения).

С военнослужащих удержание алиментов производится по всем видам денежного довольствия и других выплат, установленных законодательством, в частности дополнительного вознаграждения, которое выплачивается на период военного положения. Взыскание алиментов не касается денежного довольствия, не имеющего постоянного характера.

Особенности взыскания алиментов с военного в принудительном порядке

Если удержание алиментов осуществляется в принудительном порядке на основании документов государственного или частного исполнителя, взыскатель может письменно обратиться к исполнителю с заявлением. В нем он должен указать, что должник мобилизован на военную службу, и указать номер части, если такой известен.

Если исполнителю неизвестен адрес воинской части, где служит должник, он должен прислать документы по взысканию алиментов в Министерство обороны Украины.

Напомним, в Украине должники по уплате алиментов детям получают достаточно жесткое наказание и санкции — от пени до запрета выезда за границу. Все зависит от суммы задолженности.

В Министерстве юстиции рассказали, какие предусмотрены размеры алиментов в 2024 году. Родители из-за роста прожиточного минимума будут платить большие суммы.